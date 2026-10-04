Una giornata di vacanza finita in tragedia. Un turista di 43 anni è morto nel primo pomeriggio mentre si trovava in mare, nel tratto di costa tra Cattolica Eraclea e Ribera, nell’Agrigentino, nei pressi della foce del fiume Platani e della scogliera di Capobianco. L’uomo, di nazionalità venezuelana, è stato notato in difficoltà mentre era in acqua. Soccorso immediatamente, non è stato possibile salvarlo.

Il dramma in acqua

L’allarme è scattato quando l’uomo è stato visto in evidente difficoltà tra le onde. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni manovra si è rivelata inutile.

Era stato richiesto anche l’elisoccorso, che però è ripartito senza il paziente dopo la constatazione del decesso.

Le cause ancora da chiarire

Sulle ragioni della morte gli accertamenti sono in corso. L’ipotesi prevalente è quella dell’annegamento, ma resta da capire se all’origine della tragedia possa esserci stato un malore improvviso, che avrebbe colto l’uomo mentre era in acqua.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ribera, che hanno avviato le indagini. Il medico legale ha effettuato una prima ispezione cadaverica per chiarire le cause del decesso.
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