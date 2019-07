gli abitanti delle pelagie e il sindaco martello lo chiedevano da tempo

«Dopo diversi mesi restituiamo la nave Siremar Sansovino alla tratta Porto Empedocle-Lampedusa, così come da tempo avevano chiesto il sindaco Totò Martello e gli abitanti delle Pelagie. Rafforziamo in questo modo i collegamenti marittimi per le isole, riducendo i disagi da tempo lamentati dagli utenti».

Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, dando seguito all’impegno preso in occasione della visita istituzionale a Lampedusa dello scorso giugno. «La nave Sansovino – che già da domani sarà in servizio – assieme alla nave Cossyra rappresenterà la flotta in forza alle Isole Pelagie per offrire, soprattutto nel periodo estivo, un servizio più efficiente e garantendo un aumento della capienza e degli standard di sicurezza sulla tratta Lampedusa-Porto Empedocle», ha concluso l’assessore.