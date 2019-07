La protesta

“Nei giorni scorsi avevo detto che se la Siremar non avesse sostituito la nave per il collegamento fra Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle avremmo scioperato sulla banchina al momento dell’attracco. Ebbene, oggi non abbiamo avuto neppure la possibilità di scioperare perché la nave è rimasta bloccata a Linosa per un ennesimo problema tecnico”. Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa.

“Siamo di fronte alla conferma, semmai ce ne fosse stato bisogno, di quello che sosteniamo da tempo: la nave ‘Pietro Novelli’ e la ‘Paolo Veronesi’ – aggiunge Martello – sono del tutto inadeguate al servizio, sono piccole ed in cattive condizioni. In base al contratto di servizio fra la Regione siciliana e la “Siremar Caronte & Tourist Isole Minori” abbiamo diritto ad una nave adeguata alle nostre esigenze. Nell’attesa che questa ci venga fornita, chiediamo almeno di riavere la ‘Sansovino’, che è sicuramente più grande ed efficiente di quelle utilizzate attualmente”.

“Le lettere inviate dalla Siremar all’amministrazione Comunale dopo le nostre lamentele – conclude Martello – non fermeranno la protesta. Chiediamo all’assessore regionale alla Mobilità Marco Falcone un suo diretto interessamento alla vicenda: Lampedusa e Linosa non possono più aspettare”.