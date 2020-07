oggi la visita sull'isola del presidente musumeci

A Lampedusa in tre distinti sbarchi sono arrivati 143 migranti. Le due “carrette” e un barchino sono stati agganciati, nelle acque antistanti l’isola, dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza.

In 48 ore sono sbarcati 791 immigrati, tunisini per la maggior parte. I trasferimenti, con i due traghetti di linea (uno la mattina e l’altro la sera) per Porto Empedocle, proseguono, sono ormai quotidiani.

Oggi però il traghetto della mattina non risultava essere in servizio visto che alle ore 23 di venerdì, per riposo settimanale, non ha ancora lasciato Porto Empedocle dove, dopo le 22, arriveranno 70 migranti.

“Il governatore Nello Musumeci è qui a prendere coscienza di quello che sta accadendo, mentre è da tempo che invito il presidente del consiglio Giuseppe Conte a venire a Lampedusa per controllare lo stato di emergenza ricevendo come unica risposta un silenzio assordante. Per questo chiedo ufficialmente che il premier venga con Musumeci o ci convochi a Roma per esaminare lo stato di calamità”. Lo ha detto il sindaco dell’isola delle Pelagie, Salvatore Martello, durante la visita del governatore Musumeci a Lampedusa.

“Decine di sbarchi in poche ore con l’arrivo di centinaia di migranti a Lampedusa. Una condizione assolutamente insostenibile qui nell’isola delle Pelagie. Il consiglio comunale e il governo regionale hanno chiesto a Roma la proclamazione dello stato di emergenza”. Lo ha annunciato proprio il presidente della Regione Nello Musumeci, in visita a Lampedusa oggi. “Ci sono problemi sanitari – ha aggiunto – problemi sociali ed economici. Abbiamo bisogno di risposte immediate: Lampedusa non può diventare una terra di frontiera”.

Intanto si ha notizia di una corsa speciale del traghetto di linea per Porto Empedocle per alleggerire le presenze dei migranti nell’hotspot di Lampedusa. A predisporla, imbarcando poco più di 250 persone, è stata la Prefettura di Agrigento. Nella struttura di contrada Imbriacola resteranno così circa 300 migranti.

La corsa è stata istituita perché quella regolare giornaliera oggi non era in programma. A tutti i migranti in partenza sono stati già fatti i test sierologici anti-Covid: i primi 100 risultati sono arrivati e sono negativi.

(foto di repertorio)