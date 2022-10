Donna incinta ospite hotspot trasferita in elisoccorso

Sono 55, fra cui una donna e 4 minori, i migranti soccorsi al largo di Lampedusa dalla motovedetta Cp319 della guardia costiera. Si tratta di tunisini, siriani, egiziani, nigeriani e bengalesi che sono partiti, venerdì mattina da Zawiya in Libia, a bordo di una barca di legno di 7 metri.

I profughi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove c’erano, dopo il trasferimento di 80 persone questa mattina sul traghetto di linea per Porto Empedocle, 584 migranti, fra cui 100 minori non accompagnati. Stamani dalla struttura d’accoglienza una donna incinta è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale di Agrigento.

L’hotsport di contrada Imbriacola può ospitare 350 persone.

Le parole del Papa sull’esclusione dei migranti

“L’esclusione dei migranti è schifosa, peccaminosa e criminale”: così papa Francesco. Un gommone alla deriva con a bordo 41 persone fra cui 14 donne e 2 minori è stato soccorso ieri dalla

Guardia costiera davanti Lampedusa. Più di 360 migranti che cercavano di attraversare la Manica per l’Inghilterra su piccole imbarcazioni sono stati soccorsi invece della marina francese.

Migranti bloccati a Lampedusa dai carabinieri

Diciassette sedicenti siriani, egiziani e tunisini sono stati bloccati, all’alba di sabato, dai carabinieri, in via Roma a Lampedusa dopo lo sbarco in un punto indefinito dell’isola. Prima di loro, nel cuore della notte, a 10 miglia e mezzo da Lampione, la motovedetta G202 della guardia di finanza, ha soccorso 26 migranti, fra cui 12 donne, che erano su un barchino di 6 metri.

Hanno dichiarato di essere partiti da Sfax in Tunisia e di essere originari di Costa d’Avorio, Mali, Senegal, Guinea, Sierra Leone e Ghana. I due gruppi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola.

Sbarchi in tutto l’Agrigentino

Proseguono gli sbarchi di migranti nell’Agrigentino dove sono approdati, a bordo di cinque diversi barconi, in 122. Si aggiungono ai 12 approdi di ieri con 313 persone in totale. I primi tre hanno portato sull’isola 68 migranti.

Al molo commerciale sono stati bloccati, subito dopo l’approdo, 37 tunisini, fra cui 4 donne, una delle quali incinta di 7 mesi, e quattro minori.

La Guardia di finanza, sulla terraferma, a Linosa, ha invece bloccato 9 tunisini. A 3 miglia dalla costa di Lampedusa, inoltre, la motovedetta V821 delle fiamme gialle ha avvistato e agganciato una barca di legno di 7 metri con a bordo 22 bengalesi. Altri 91 migranti, con 3 barconi, sono stati soccorsi nelle ore successive fra 6 e 4 miglia dall’isola di Lampedusa. Sul primo, partito da Sabratha, in Libia, c’erano 59 pakistani, siriani e sudanesi.

Su una barca in vetroresina di 5 metri viaggiavano 17 tunisini e su un altro mezzo erano in 15 fra egiziani, eritrei e sudanesi.