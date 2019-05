Il Pm di Agrigento Cecilia Baravelli ha convalidato il sequestro della nave ‘Sea Watch 3’ eseguito dal Roan della guardia di finanza di Palermo.

Il provvedimento è stato notificato all’unico indagato, il comandante Arturo Centore che è stato convocato per domani, alle 12, in Procura ad Agrigento per essere interrogato dal procuratore aggiunto Salvatore Vella che, insieme al capo dell’ ufficio Luigi Patronaggio e al pm Alessandra Russo, sta coordinando l’indagine. Centore è accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

La Sea Watch 3 intanto è arrivata al porto di Licata (Ag). Ad accoglierla un gruppetto di persone che ha applaudito al suo approdo. La nave della Ong ProActiva è sotto sequestro. Nel porto di Licata ci sono adesso due imbarcazioni, di altrettante Organizzazioni non governative, poste sotto sequestro. Ormeggiata nel porto agrigentino infatti c’è anche la nave Mare Jonio.