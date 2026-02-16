Si è costituito ufficialmente a Sciacca il nuovo Coordinamento Cittadino del partito Noi Moderati. La decisione è maturata durante l’incontro svoltosi lo scorso 13 febbraio, promosso da Caterina Santangelo, componente del Collegio Nazionale dei Probiviri, e da Ignazio Messina, portavoce di Noi Moderati e vicepresidente nazionale ANCI.

L’assemblea degli iscritti

L’assemblea, che ha visto una partecipazione attiva degli iscritti, ha delineato le priorità per il futuro della città, focalizzandosi sulle emergenze e sui bisogni primari della comunità saccense. Al termine della riunione, è stata annunciata la squadra che comporrà il nuovo organismo direttivo:

Giuseppe Sabella Responsabile alla sicurezza, politiche sociali, sport ed inclusione (con delega specifica alle politiche per la disabilità); Rosa Balzano: Responsabile alle politiche per la Pubblica Istruzione; Maria Navarra: Responsabile alle politiche per l’Imprenditoria; Ignazio Marino: Responsabile alle politiche per l’Urbanistica.

Le dichiarazioni a margine dell’incontro

“Questo coordinamento nasce con l’obiettivo chiaro di rimettere al centro le esigenze reali dei cittadini attraverso una politica del fare” hanno dichiarato a margine dell’incontro Caterina Santangelo e Ignazio Messina. I due esponenti nazionali affiancheranno il gruppo locale curando, per quanto di loro competenza, tutte le attività necessarie alla realizzazione del programma di massima già stilato, incentrato sulla risoluzione delle criticità storiche ed attuali della città e sullo sviluppo del territorio.

Cosa farà il nuovo0 coordinamento di Noi Moderati

Il nuovo Coordinamento di Noi Moderati si pone dunque come interlocutore propositivo e attento, pronto a tradurre le istanze della società civile in azioni politiche concrete.