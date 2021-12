Erano tutti originari di Canicattì nell'Agrigentino

Tre persone originarie di Canicattì (Agrigento) appartenenti ad uno stesso nucleo familiare sono morte a distanza di pochi giorni l’una dall’altra per aver contratto il Covid in Germania dove risiedevano.

I nomi delle vittime

A morire il 3, 13 e 15 dicembre a Pforzheim sono stati rispettivamente Massimiliano Patti di 20 anni, il padre Claudio Patti di 58 anni e la madre Rita Di Naro di 49 anni.

Al momento non si sa se le tre vittime siciliane fossero vaccinate.

La situazione a Canicattì

Ieri i casi di positività a Canicattì erano in aumento: ben 139 i positivi. “Evitate gli assembramenti, i baci, gli abbracci, usate i dispositivi di protezione (mascherine), igienizzatevi le mani, lavatele frequentemente e soprattutto… vaccinatevi”, è l’appello sui social network lanciato dal Comune agrigentino.

“Ho già allertato tutte le forze dell’ordine presenti in città – scriveva ieri il sindaco Vincenzo Corbo su Facebook – per un ferreo controllo del territorio, dove si prospetta anche la chiusura di quei locali dove gli appelli al buonsenso cadono sistematicamente nel vuoto. Nei prossimi giorni mi prefiggo di fare una nota al Presidente della Regione Nello Musumeci per una sempre più probabile dichiarazione di Zona Arancione”.

I dati complessivi di oggi in Sicilia

Sono 2.819 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 50.332 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 2.087. Il tasso di positività scende al 5,6% ieri era al’11,5%.

L’isola è all’ottavo posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 28.795 casi, al secondo posto il Piemonte con 7.933 casi, al terzo il Veneto con 7.403 casi, al quarto la Campania con 7.181 casi, al quinto la Toscana con 4.453 casi, al sesto il Lazio con 4.288 casi e al settimo l’Emilia Romagna con 3.427.

Gli attuali positivi sono 32.143 con un aumento di 2.279 casi. I guariti sono 512 mentre le vittime sono 28 e portano il totale dei decessi a 7.475. Sul fronte ospedaliero sono 773 ricoverati, con 35 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 88, sette casi in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 445 casi, Catania 659, Messina469, Siracusa 194, Trapani 180, Ragusa 207, Caltanissetta 183, Agrigento 248, Enna, 234.

Record di contagi, mai così tanti da inizio pandemia

Sono 78.313i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. mai così tanti da inizio pandemia. Ieri i casi erano stati 30.810. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono , 202 mentre ieri erano state 142.