si vota domenica e lunedì

Corbo eletto sindaco nel turno di ballottaggio a Canicattì

Batte al ballottaggio Cesare Sciabarrà

Ancora in provincia di Agrigento ballottaggio anche a Favara e Porto Empedocle

Vincenzo Corbo è il nuovo sindaco di Canicattì. Ha battuto lo sfidante Cesare Sciabarrà. Soddisfazione nel centrodestra. “Sono felice del risultato di Canicattì, abbiamo vinto sostenendo il progetto civico dell’amico Vincenzo Corbo con lealtà e determinazione” commenta Giusi Savarino di Diventerà Bellissima.

“Auguri a lui e ai nostri eletti nel consiglio comunale e in giunta, che saranno protagonisti di una svolta per questa città, Canicatti merita di tornare ad essere traino dell’economia del territorio. Auguri a Calogero Martello Sindaco di Porto Empedocle, sostenuto da noi al ballottaggio con entusiasmo e convinzione. Ci dispiace per Favara dove, nonostante i nostri sforzi, la gente ha scelto Palumbo Sindaco, a cui vanno comunque i nostri auguri di buon lavoro. Il movimento di #DiventeràBellissima con nuovi eletti in consiglio comunale e in giunta, si conferma una forza sempre più protagonista della politica agrigentina. Grazie alle donne e agli uomini che lo hanno reso possibile”.

Chi è Vincenzo Corbo

Al primo turno delle elezioni Vincenzo Corbo ha ottenuto 6.051 voti, pari al 35,26% delle preferenze.

Già due volte sindaco della cittadina, è sostenuto da due liste civiche. Tanti sul web, nonostante la differenza anagrafica, i giovanissimi che lo sostengono e sottolineano come sia la persona ‘giusta’ per guidare Canicattì data la sua già vissuta esperienza di primo cittadino.

Chi è Cesare Sciabarrà

Al primo turno delle elezioni Cesare Sciabarrà ha ottenuto 4.991 voti pari al 29,08% delle preferenze.

Giornalista ed editore web, è appoggiato da Fratelli d’Italia e due liste civiche.

Nell’Agrigentino si torna alle urne per il ballottaggio anche a Porto Empedocle e a Favara.

A Porto Empedocle a contendersi la poltrona di sindaco sono Calogero Martello e Salvo Iacono.

Niente da fare per il sindaco uscente del M5S, Ida Carmina, che si era ricandidata.

Martello è appoggiato da Forza Italia e due liste civiche. Iacono è sostenuto da tre liste civiche. Attorno a lui è nato il Movimento Porto Empedocle 2021.

A Favara, invece, corrono per il ballottaggio Antonio Palumbo e Salvatore Montaperto.

Palumbo, ex consigliere comunale, è impegnato da tempo nel sociale, e ha condotto diverse battaglie, come quella per l’acqua pubblica. E’ appoggiato dal Pd e da due liste civiche.

Montaperto, ex assessore e consigliere provinciale è sostenuto da Fratelli d’Italia, Diventerà Bellissima, Udc e quattro liste civiche.

Si vota in 8 comuni siciliani

Per il turno di ballottaggio del 24 e 25 ottobre si vota in tutto in 8 comuni siciliani: Adrano (Catania), Vittoria (Ragusa), Lentini e Rosolini (Siracusa), San Cataldo (Caltanissetta), Canicattì, Favara e Porto Empedocle (Agrigento)