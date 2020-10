Sono risultati positivi 15 tamponi rino-faringei effettuati agli ospiti della casa di riposo “Pitagora” di Santa Margherita di Belice (Ag). “Come si temeva – dice il sindaco Franco Valenti – 10 anziani e 5 operatori sono affetti da Coronavirus. Adesso si attende soltanto l’esito dell’ultimo tampone”. Tre degli anziani contagiati sono stati ricoverati in ospedale, gli altri positivi sono tuttora all’interno della struttura. Tra di loro c’è anche la direttrice della casa di riposo che continua a chiedere lo sgombero della Rsa. Il cluster nella casa di riposo di Santa Margherita giunge pochi giorni dopo quello della casa di riposo “Collegio di Maria” della vicina Sambuca di Sicilia.

E c’è preoccupazione anche in altre zone della Sicilia. Vittoria, ad esemio, è la città del Ragusano con il maggior numero di contagiati, 304 secondo quanto emerso nella giornata di ieri. C’è il timore che il virus possa propagarsi ancora, da qui la decisione dei commissari di chiudere le strade nelle ore notturne

Intanto arrivano fondi per almeno una delle zone rosse siciliane. “Con le ‘Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid19’ stanziate dal Governo, arrivano nuovi fondi per aiutare questa volta le comunità locali più colpite dal Covid19. Al comune di Villafrati in provincia di Palermo, che qualche mese fa fu dichiarato zona rossa in piena emergenza coronavirus, andranno 115.535 euro dei 40 milioni di fondi del Ministero dell’interno stanziati per il 2020, contributo che servirà al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria”. Lo rende noto la parlamentare palermitana del Movimento 5 Stelle Roberta Alaimo. “Ne approfitto per rivolgere un augurio di pronta e completa guarigione al sindaco di Villafrati che proprio nelle ultime settimane è stato ricoverato a causa del covid e a tutti i residenti del paese che stanno vivendo questo periodo particolarmente difficile” ha concluso.