Un nuovo caso di Covid19 a Santa Elisabetta. Si tratterebbe di un cittadino proveniente dall’estero. A darne notizia sui social è il sindaco del piccolo paese agrigentino Mimmo Gueli.

“Seguiamo da ieri sera – commenta il Primo Cittadino – un caso particolare sopravvenuto a Santa Elisabetta di un nostro concittadino proveniente dall’estero è risultato positivo al test ed è stato processato stanotte dalle strutture dell’ospedale di Agrigento. Il nostro concittadino è ricoverato presso la struttura Covid di Caltanissetta e presenta una sintomatologia abbastanza spinta. E ciò preoccupa un pò tutti noi, preoccupa i familiari e a loro siamo vicini”.

“No ci aspettavamo questa notizia perché i mesi passati sono stati tempi dove tutti con grande sacrificio abbiamo portato a casa un risultato soddisfacente. La nostra piccola realtà, è risultata immune da questo tipo di contagio e oggi conclamata una situazione di questo tipo, desta in tutti noi grande preoccupazione. Evidentemente non siamo stati attenti. Certamente si poteva fare di più e si doveva porre un’attenzione maggiore”.

“Spero che tutti noi ritorniamo in un senso di responsabilità maggiore. Troppo permissivismo, troppe concessioni. Noi come Amministrazione ci siamo vietati di mettere in atto qualsiasi tipo di attività o evento che potessero creare qualsiasi forma di assembramento”.

“Chi ha avuto contatti diretti o indiretti con questo nostro amico proveniente dal Belgio prego loro di auto isolarsi, contattare il proprio medico di fiducia e farsi seguire nell’isolamento ed evitare i contatti con altre persone, perché cosi si innestano i focolai. Abbiamo contattato i familiari conviventi del il nostro amico e li abbiamo posti in isolamento fiduciario”.

E intanto è allarme nel Siracusano sull’impennata dei contagi da Covid19. Dopo gli 11 casi a Canicattini, con la positività di un nutrito gruppo di ragazzi tornati da una vacanza a Malta, adesso esplode un problema a Portopalo. Un dipendente del Comune è stato sottoposto al tampone ma per precauzione l’amministrazione del sindaco Gaetano Montoneri ha deciso di chiudere il Municipio per compiere gli interventi di sanificazione dei locali. L’impiegato, secondo alcune fonti comunali, avrebbe l’influenza ma soprattutto sintomi assai simili a quelli del Covid19. E’ in isolamento ma si attendono i risultati del test in modo da comprendere se mettere in quarantena i colleghi di lavoro