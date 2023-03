L’intervento nel centro storico di Licata, nell’Agrigentino

Crolla edificio abbandonato nel centro storico di Licata. E’ accaduto ieri sera in via Sortino, all’angolo con il Cortile Sica. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile comunale. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Ma dalle verifiche è emerso che esiste un problema di stabilità e dunque un immobile vicino è a rischio.

Evacuati due residenti

Sulla base di una prima ricognizione è stato necessario evacuare due residenti da un immobile limitrofo a quello che ha ceduto. Sarebbero stati riscontrati dei rischi incombenti di ulteriori crolli e di danneggiamenti all’immobile stesso. Questa mattina il sindaco di Licata, in raccordo con protezione civile e vigili del fuoco, valuterà il da farsi per mettere a punto interventi di messa in sicurezza in zona.

Paura alle case popolari di Trapani

Nei giorni scorsi il crollo di un altro edificio ha interessato la parte occidentale della Sicilia. E’ accaduto alle case popolari di viale Puglia a Trapani dove un crollo ha interessato, nella notte di domenica 19 febbraio, una parte del soffitto del locale del complesso edilizio nel lotto 43. Il cedimento ha riguardato il solaio di una terrazza ad uso degli alloggi popolari siti nel primo piano dello stesso stabile, sovrastante un locale commerciale di proprietà dell’ente. L’Iacp ha affidato ad un professionista esterno e ad una impresa la esecuzione dei lavori per mettere in sicurezza il locale e l’edificio.

L’effetto desertificazione dei centri storici

Molti centri storici siciliani sono in preda alle problematiche di incuria ed abbandono per effetto di una desertificazione. Nello scorso mese di gennaio a Palermo i residenti di vicolo San Domenico hanno lanciato l’allarme per i continui crolli di un palazzo sotto sequestro al civico 10-12. Nel palazzo, che si trova di fronte al pub Ferramenta, in questi giorni sono più volte crollati dei pezzi di intonaco e parti di un balcone. “La costruzione è abbandonata e chiediamo che venga messa in sicurezza – dicono i residenti –. Temiamo che prima rischia di crollare del tutto”. In effetti guardando la costruzione ci sono delle lesioni abbastanza evidenti.

