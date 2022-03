la nota di musumeci

La Regione Siciliana è pronta ad attuare un Piano per liberare gli invasi di propria competenza dai sedimenti che in oltre mezzo secolo si sono depositati al loro interno, provocando una sempre più accentuata diminuzione della capacità di accumulo. Prende così il via il Piano per aumentare le riserve idriche dell’Isola.

L’input della Regione per le operazioni di “sfangamento”

L’input è arrivato dal governatore Nello Musumeci e subito dopo il segretario generale dell’Autorità di bacino della Sicilia, Leonardo Santoro, ha tenuto una riunione con gli enti gestori delle dighe “Piano del Leone”, che si trova nell’Agrigentino, “Cimia” e “Comunelli“, che ricadono nel territorio Nisseno, per approvare i progetti che prevedono le operazioni di sfangamento.

Musumeci, “si perdeva fino all’80% delle risorse”

«Cominciamo da qui – spiega Musumeci – per poi coinvolgere tutte le altre ventuno dighe dell’Isola sulle quali abbiamo un controllo diretto. In alcuni casi la massa di detriti, che mai nessuno ha provveduto a rimuovere per decenni, le ha quasi totalmente interrite facendo perdere fino all’80 per cento delle risorse. Quantità d’acqua preziose che, di conseguenza, sono state negate a città e campagne. L’obiettivo è quello di rendere tutti gli invasi efficienti al massimo delle loro potenzialità, in modo da coprire stabilmente l’intero fabbisogno potabile e irriguo».

Via al tavolo tecnico sulle dighe

E’ stato intanto insediato un Tavolo tecnico che vede coinvolte tutte le strutture regionali competenti, ma anche alcuni esperti che si occupano del Pnrr, al quale si potrà attingere per finanziare gli interventi su alcune delle dighe. Toccherà all’Autorità di bacino approvare i successivi progetti che saranno via via presentati e in base ai quali potranno subito dopo cominciare i lavori di dragaggio.

Fanghi potrebbero essere usati come fertilizzanti

Sul materiale prelevato saranno effettuate analisi di caratterizzazione: in caso di esito positivo, potrebbe essere destinato agli agricoltori e utilizzato come fertilizzante naturale.