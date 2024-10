Questa sera Licata sarà lo scenario per Don Gesualdo, adattamento teatrale che andrà in scena al Teatro Re Grillo, il celebre teatro recentemente restaurato, che inaugura così la sua stagione celebrando Giovanni Verga. Un progetto promosso dal Sindaco Angelo Balsamo, Salvo D’Addeo nella qualità di assessore alla cultura e al teatro, Maria Sitibondo nella qualità di assessora al turismo e allo spettacolo nel continuo del percorso culturale avviato con le celebrazioni del Centenario dell’Autore.

La trasposizione

La trasposizione, scritta e diretta da Lorenzo Muscoso, originario dei luoghi descritti nell’opera, conferisce un tocco di autenticità e partecipazione profonda, arricchendo la rappresentazione con una sensibilità unica e coinvolgente. A vestire i panni del protagonista sarà Alessandro Sparacino, interprete versatile e capace di dar vita alla complessità di Don Gesualdo, un personaggio intrappolato tra le ambizioni personali e l’inevitabile eredità del suo destino e nel rapporto con le sue donne, e in particolare con la figlia Isabella (voce di Rita Abela). Ad accompagnarlo in scena sarà Riccardo Gerbino, Maestro musicista che, con il ritmo delle sue percussioni, sottolineerà i momenti di pathos e tensione che caratterizzano il dramma, creando un’atmosfera sonora che amplifica l’intensità narrativa.

L’approccio intimo e radicato

Il dramma si distingue per un approccio intimo e radicato, che riesce a catturare il pubblico portandolo a vivere in prima persona le contraddizioni di un uomo segnato dal desiderio di elevazione sociale e dai vincoli della sua condizione. Una narrazione che approfondisce le dinamiche psicologiche e sociali rendendo il Don Gesualdo un omaggio sincero a una terra e a una cultura che si confrontano costantemente con l’eterno conflitto tra cambiamento e tradizione. Lo spettacolo, prodotto da Verga100 e Dreamworld Pictures, rappresenta un’occasione unica per il pubblico di Licata e per tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla ricchezza narrativa e alla potenza dei drammi siciliani, rivisti con modernità e rispetto.