Una doppia tragedia attualmente senza una spiegazione si è consumata in una famiglia dell’Agrigentino

Figlio suicida, madre muore di infarto

Una donna rientrando nella propria abitazione trova il figlio morto suicida in casa e muore a sua volta di infarto. La doppia tragedia è avvenuta a Favara.

Il suicidio

Un uomo, le cui generalità non vengono rese note, si è tolto la vita sparandosi con un revolver legalmente detenuto. Alla prima tragedia poco dopo se ne è aggiunta una seconda.

Il rientro a casa e la scoperta da parte della madre

La seconda tragedia si è consumata al rientro a casa della madre. La donna, dopo essere rientrata nell’abitazione, visto il figlio a terra privo di vita, è stata colta da un infarto fulminante rimanendo uccisa a sua volta.

Sul posto le forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, avvisati dai vicini, e un’ambulanza ma non c’è stato nulla da fare per nessuno dei due. Sia l’uomo che la donna erano già deceduti.

Aperta una inchiesta

La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta affidata al pm di turno Chiara Bisso.

Una giornata di misteri

Nella stessa giornata un altro giallo si era consumato, invece, a Palermo in via Pietro Nenni dove un uomo è stato trovato riverso per terra con una corda attaccata al collo e una estremità legata ad una ringhiera. Ma nonostante le circostanze del ritrovamento è mistero sulla morte di un cittadino del Bangladesh di 40 anni stato trovato senza vita in via Pietro Nenni, in un tratto chiusa al traffico.

A chiamare i soccorsi un vigilante della Ksm che stava controllando gli esercizi commerciali nella zona di via Ugo La Malfa. Sull’episodio indaga la squadra mobile. L’uomo non aveva documenti addosso ma stato identificato. Il pm di turno ha disposto l’autopsia all’istituto di medicina legale del Policlinico che sarà effettuata nei prossimi giorni.