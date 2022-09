sold out il concerto, stasera l'esibizione di irama

Elisa incantata dalla Valle dei Templi: “Questo è un posto spettacolare. Vengo a vivere qui, faccio l’orto, facciamo un concerto al mese e andiamo al mare d’inverno”.

La cantautrice, in occasione della tappa del suo “Back to the future live tour 2022“, ha speso parole di ammirazione per la città.

“Tutto il mondo ci invidia un posto del genere”

“Ma dove vivete? Ma che posto è? Ce lo invidiano in tutto il mondo un posto del genere”, ha detto la quarantaquattrenne produttrice discografica fra i templi della Concordia e di Giunone.

Il tema dell’ambiente caro alla cantante

Ma la cantante ha anche toccato temi importanti come quello dell’ambiente.

“Ognuno deve fare la sua parte, siamo esseri potenti. I politici e il governo hanno in mano le decisioni finali, sono loro a dover mettere la crisi climatica in agenda. Ma noi possiamo votare chi mette il clima al centro”. Lo ha detto la cantante Elisa durante il concerto, che ha fatto registrare il tutto esaurito, al teatro Valle dei Templi di Agrigento.

Una giovane fan chiamata sul palco

Ma c’è stato anche spazio per le emozioni. Infatti, la cantante ha chiamato sul palco una giovane fan, di nome Giorgia che ha realizzato il suo desiderio, ovvero quello di cantare “Luce (Tramonti a Nord Est)”.

Giorgia aveva scritto su un cartellone: “Vorrei cantare Luce con te”. Un sogno che è diventato realtà.

Sold out ad Agrigento anche per Irama

Ma i concerti al Teatro della Valle proseguono. Oggi c’è grande fermento per l’arrivo di Irama, reduce dal grande successo di Sanremo. E anche il giovane cantante fa sold out ad Agrigento.

Irama reduce dal successo di Sanremo 2022

Il cantautore esordisce nel panorama musicale italiano nel 2016 con la partecipazione al Festival di Sanremo nella categorie “Nuove Proposte” e nel 2018, con la vittoria del talent show Amici di Maria De Fiilippi, inizia il grande successo.

Ad oggi ha collezionato 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro, oltre un miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni.

“Il giorno in cui ho smesso di pensare” è il quarto album in studio dell’artista, uscito il 25 febbraio 2022, che contiene Il brano Ovunque sarai con il quale ha conquistato la quarta posizione al 72° Festival di Sanremo. E’ il secondo brano più ascoltato al mondo su Spotify ed è certificato disco di platino.