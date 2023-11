Gli agenti del commissariato di Sciacca hanno chiuso un locale della movida del centro storico di Menfi dove è stata organizzata una festa abusiva di Halloween.

Oltre 300 le persone che, dopo l’interruzione del party, sono state fatte allontanare. Il controllo è stato fatto dalla polizia assieme alla Guardia di finanza. Sequestrati amplificatori, casse e quant’altro era stato allestito per la serata.

Lavoratori in nero

La Guardia di finanza ha trovato anche 14 lavoratori “in nero” durante il controllo al locale del centro storico di Menfi dove era stata organizzata una festa abusiva per Halloween. Il titolare del locale della movida è stato denunciato, dalla squadra polizia amministrativa del commissariato di Sciacca, per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. Sequestrata anche la lista degli invitati, 800 persone, i braccialetti per l’accesso e i contanti provento della vendita dei biglietti.

I controlli di ottobre sulla merce pericolosa di Halloween

Nel mese di ottobre 2023, con l’approssimarsi di Halloween, la Guardia di Finanza ha condotto 337 interventi che hanno portato alla denuncia di 39 soggetti nonché al sequestro di circa 3,6 milioni di prodotti non sicuri, fra cui giocattoli, accessori per abbigliamento, bigiotteria e cartolibreria. Le operazioni più significative sono state eseguite nelle province di Monza, Palermo, Asti, Crotone, Padova, Lodi, Salerno, Benevento e Foggia.

Il Corpo tutela il mercato dalla diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza previsti dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale, affinché gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza, promuovendo, al contempo, una protezione efficace dei consumatori.

Il dispositivo di contrasto adottato a presidio del comparto assume ancor più rilevanza se si considera la stretta correlazione tra beni contraffatti e prodotti non sicuri.

Se è certo, infatti, che l’obiettivo di coloro che “vivono di contraffazione” è quello di ottenere il massimo profitto al minor costo, è altrettanto scontata l’assenza di remore da parte dei medesimi soggetti a impiegare nella produzione qualunque genere di materiale e sostanza, anche se potenzialmente dannosa o nociva per gli utilizzatori.

