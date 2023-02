A LICATA

Tragedia a Licata dove una donna è rimasta folgorata da una scarica elettrica. La vittima, una 68enne di nazionalità marocchina, a quanto sembra stava facendo la doccia.

La tragedia

Ad allertare i soccorsi è stato un vicino che dopo aver suonato ripetutamente al campanello dell’appartamento della donna ha temuto che fosse successo qualcosa di grave. In corso Italia sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno trovato il corpo della donna esanime nella vasca da bagno.

Sulla morte della 68enne indagano i carabinieri. Il sospetto è che alla luce della dispersione elettrica ci sia stato il malfunzionamento di uno scaldabagno.

I precedenti

Dramma a Bari. Un uomo di 31 anni, Leonardo Schingaro, è morto dopo essere rimasto folgorato mentre si asciugava i capelli con un phon in casa sua. È accaduto lo scorso 7 novembre.

Il 31enne era rientrato da una partita di calcetto. Purtroppo inutili i tentativi per rianimarlo.

Sul luogo della tragedia i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. I militari, però, stanno anche indagando per accertare eventuali guasti o malfunzionamenti dell’impianto eletrico e dell’interruttore salvavita, il dispositivo di sicurezza in grado di interrompere il flusso elettrico in caso di corto circuito o dispersioni di corrente.

Leonardo Schingaro gestiva un negozio di spedizioni. Tanti i messaggi di cordoglio di amici e familiari sui social media. Un’amica ha scritto:” Tu che con il tuo sorriso e il tuo buonumore travolgente riuscivi sempre a strappare una risata”. E un altro: “Amico mio, continua a far casino da lassú come solo tu sai fare, noi ci alimenteremo e manterremo vivo il tuo ricordo ripensando a tutti i momenti belli condivisi. Ti voglio bene r.i.p”.

Anche i clienti di Leonardo, lo hanno ricordato: “Sei venuto tante volte a ritirare i pacchi a casa, un ragazzo speciale, sempre allegro e disponibile. Ora ogni volta che entrerò nel negozio avrò un tuffo al cuore. Rip angelo bello”.

Leonardo era un grande appassionato di calcio e tifoso interista. Appena pochi giorni fa aveva assistito alla partita dell’Inter in Germania con il Bayern Monaco.