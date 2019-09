Promossi dalla Sais Trasporti

Oltre cento persone hanno seguito i corsi della prima edizione del “Bus Drivers’ Day”, l’evento organizzato da Sais Trasporti che si è tenuto oggi (lunedì 30 settembre) all’autodromo di Pergusa. Il primo in Sicilia ad avere come protagonista il conducente di autobus e la sua formazione.

L’iniziativa del gruppo siciliano di trasporti, che ogni anno ospita a bordo della sua flotta di autobus circa 5 milioni di passeggeri, si è svolta con il patrocinio dell’Università degli studi di Palermo e di Asstra Sicilia , con la partecipazione della Polizia stradale di Enna, i cui docenti, coordinati dal dirigente Giovanni Martino, hanno tenuto il corso sulle attività di verifica e controlli su strada.

L’evento ha potuto contare sul sostegno di partner come Setra (gruppo EvoBus), Adecco, Bigo Solutions, Golia-Infogestweb, FormaLab, Comer Sud, D9 e della Fondazione Marida Correnti .

“La formazione professionale dei conducenti è sempre stata fondamentale per noi, – spiega Samuela Scelfo, amministratore delegato di Sais Trasporti Spa – alla pari della sicurezza e dell’innovazione tecnologica. – Per questo motivo abbiamo voluto organizzare un evento, che dato il successo e le richieste ricevute, diventerà un appuntamento stabile nel tempo, mirato a fornire strumenti e competenze utili al conducente sia nel presente che nell’immediato futuro”.

Particolarmente apprezzati dai partecipanti sono stati i due corsi che hanno offerto una prova pratica oltre la teoria: quello tenuto a bordo del simulatore di guida del Dipartimento di ingegneria dell’Università di Palermo tenuto dal professore Giuseppe Salvo e il test e il Test Drive coordinato dagli istruttori Setra –Evobus”. Ma hanno riscosso successo tra gli iscritti, molti dei quali in possesso della patente che consente di guidare l’autobus, anche i corsi sull’utilizzo del cronotachigrafo(Golia-Infogestweb), sulle tecniche di primo soccorso (FormaLab) e su innovazione tecnologica e sistemi avanzati di assistenza alla guida (Bigo Solutions e Megathon).

Nel corso della giornata non è mancato anche un momento dedicato all’esigenza di conciliare il trasporto pubblico con il rispetto dell’ambiente: è stato presentato anche il Citaro Hybrid Mercedes, “Bus of the year 2019” nel Test Bus Eur. Il mezzo sarà aggregato alla flotta della Tua, azienda del gruppo Sais Trasporti che si occupa del trasporto pubblico urbano di Agrigento.