Tutta la vita trascorsa insieme ed insieme hanno raggiunto un traguardo importantissimo e tanto agognato.

Sono i fratelli gemelli Ivan ed Emmanuele Capobianco, 25 anni, originari di Ravanusa, in provincia di Agrigento.

La laurea insieme all’Università Cattolica del Sacro Cuore

Il 10 marzo 2022, Ivan ed Emmanuele si sono laureati insieme all’Università Cattolica del Sacro Cuore, facoltà di Medicina e Chirurgia. Sono stati proclamati nello stesso momento, entrambi con la votazione di 110 e lode.

La tesi di laurea di Ivan Capobianco

Ivan Capobianco ha svolto la tesi in Gastroenterologia dal titolo “Ruolo di OCTN1 nella patogenesi della Colite Ulcerosa e suo potenziale utilizzo come marcatore predittivo di risposta al trattamento”, con relatore Prof. Antonio Gasbarrini e correlatore Prof. Franco Scaldaferri.

La tesi di laurea di Emmanuele Capobianco

Emmanuele Capobianco ha svolto la tesi in Endocrinologia dal titolo “Sindrome da bassa T3 nelle malattie croniche: ruolo dell’irisina nella modulazione dei sistemi antiossidanti”, con relatore Prof. Antonio Mancini e correlatore Prof. Andrea Silvestrini.

Anche il diploma insieme, nel 2015

Già il 30 giugno del 2015 Ivan ed Emmanuele si erano diplomati insieme, entrambi al Liceo Scientifico Giudici Saetta e Livatino di Ravanusa (AG) con 100 e Lode. A ottobre dello stesso anno si erano trasferiti a Roma per iniziare il percorso di studi in Medicina e Chirurgia all’Università Cattolica del Sacro Cuore, conclusosi brillantemente appunto giovedì scorso.

I primi medici della famiglia Capobianco

Ivan ed Emmanuele sono felicissimi per l’obiettivo raggiunto. Sono, infatti, i primi medici della famiglia Capobianco.

I loro genitori gestiscono un’azienda di generi alimentari e lavorano tra le province di Agrigento e Caltanissetta, così come il fratello maggiore.

“Abbiamo realizzato il nostro sogno”

“Abbiamo realizzato il nostro sogno – dice a BlogSicilia Ivan Capobianco -. A 18 anni siamo andati a studiare a Roma, e adesso è arrivato il riconoscimento di tanti sacrifici. Il giorno della nostra laurea è stato bellissimo, sono arrivati a Roma tutti i nostri parenti dalla Sicilia, abbiamo festeggiato insieme con grande gioia. Adesso continueremo a studiare per il test di ammissione alla specializzazione che dovrebbe tenersi a fine luglio. Io vorrei diventare gastroenterologo, mio fratello endocrinologo. Probabilmente dovremo trasferirci in un’altra città per proseguire i nostri studi”.

Il futuro

Ma dove immaginano i neo dottori Capobianco il loro futuro? “Io vorrei restare a Roma – conclude Ivan -, perché mi sono innamorato di questa città, mio fratello ha più voglia di tornare in Sicilia. Probabilmente ci separeremo per la prima volta, ma è giusto che ognuno di noi continui a inseguire i propri sogni e scopi”.