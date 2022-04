in via Toledo

I carabinieri di Napoli la scorsa notte hanno sventato una rapina, in piazza Dante a Napoli, arrestando un 25enne originario del Marocco. Il giovane deve rispondete di tentata rapina. I fatti hanno avuto inizio in via Toledo, quando un 25enne di Agrigento ha lasciato il B&B, dove aveva alloggiato per trascorrere il week end a Napoli.

La rapina in via Toledo, a Napoli

I giovane siciliano era diretto all’aeroporto di Capodichino, dove si sarebbe dovuto imbarcare su un aereo per Londra. Lungo la strada però un coetaneo lo ha avvicinato e gli ha chiesto se avesse una sigaretta. Neanche il tempo di rispondere che dalle tasche dello sconosciuto è apparso un coltello. Ma nei pressi di da piazza Dante c’era una pattuglia dei carabinieri che da lontano hanno visto i due ragazzi e sono intervenuti per bloccare il rapinatore.

Bloccato e arrestato dai Carabinieri

Il coltello era ancora tra le mani dell’aggressore ma i militari lo hanno bloccano e arrestato. Non aveva documenti con sè e ha detto di essere un cittadino spagnolo ma dalle successive verifiche è stato accertato che era originario della città. La vittima sta bene e non ha perso non ha perso il volo per Londra.

Rapina ad una farmacia a Brancaccio

La polizia di Stato indaga su una tentata rapina e una rapina compiuta ieri sera nella zona di Brancaccio. A pochi minuti di distanza due uomini a bordo di un grosso scooter sono entrati in una farmacia in via Armando Diaz. Hanno minacciato i dipendenti e si sono diretti alle casse. Non appena hanno visto che erano quelle blindate che tanti negozi cominciano ad installare con sistemi antirapina sono fuggiti via. Poco dopo altri due soggetti sempre con il volto coperto e a bordo di un grosso scooter hanno preso di mira una seconda farmacia non distante dalla via Diaz in via Sacco e Vanzetti. Hanno minacciato i dipendenti e portato via l’incasso: circa mille e 500 euro. Sui due episodi indagano gli agenti del commissariato Brancaccio.