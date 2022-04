ad Acireale

Aggredisce una donna con una mazzola da muratore per rapinarla della borsa e viene arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Acireale (CT). Si tratta di un 50enne senza fissa dimora indiziato del reato di rapina.

L’aggressione per una rapina

È pervenuta la richiesta tramite il 112 Numero Unico Emergenza da parte di una donna che ha segnalato l’aggressione da parte di un uomo. Arrivati in zona Capomulini, i carabinieri hanno subito intercettato l’uomo a poca distanza dal luogo dell’aggressione mentre ancora vagava tenendo in mano una mazzola da muratore. La donna ha raccontato ai militari che stava per andare a lavorare e, dopo ave lasciato la borsa sul sedile lato passeggero della propria auto, mentre stava salendo a bordo è stata colpita con calci all’inguine e poi alla gamba dal 50enne che l’ha pure minacciata con la mazzola cercando, senza riuscirci, di colpirla alla testa.

Bloccato e arrestato

La donna è riuscita a divincolarsi ed ha trovato soccorso da parte di alcuni passanti mentre l’aggressore sarebbe tornato verso l’auto, impossessandosi del contenuto della borsa, carte di credito, un cellulare e somma contante pari a 200 euro, e cercando di allontanarsi. Raggiunto poco dopo dai carabinieri, l’uomo, che ancora brandiva la stessa mazzola, ha anche tentato di usarla nei confronti dei militari che lo hanno rapidamente bloccato e disarmato. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto dell’uomo, il quale è stato associato presso il carcere catanese di Piazza Lanza.