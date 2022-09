I carabinieri di Santa Margherita di Belice (Agrigento) indagano per risalire ai responsabili di un incendio appiccato la notte scorsa da ignoti in corso Umberto I, in pieno centro abitato, ad un furgone di proprietà della società che gestisce una casa famiglia e che era parcheggiato all’altezza della stessa struttura.

Le fiamme si sono propagate velocemente, interessando anche il portone d’ingresso della casa famiglia, all’interno della quale si trovavano alcuni ospiti. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno spento le fiamme in pochi istanti.

Il precedente di Santa Flavia

Due auto di proprietà di due donne sono andate in fiamme. La prima a Santa Flavia, la seconda a Palermo. A Santa Flavia è andato in fiamme un furgone Renault Master della titolare di una pescheria di 42 anni.

Le fiamme sono divampate in via De Spuches e sono state spente dai vigili del fuoco intervenuti per evitare che il rogo potesse danneggiare le auto parcheggiate vicino o le abitazioni.

L’incendio invece divampato in via Mariano Stabile non ha danneggiato solo la Smart di una donna di 68 anni, ma anche due vetture parcheggiate nei pressi del mezzo in fiamme. Su tutti e due episodi indagano i carabinieri.