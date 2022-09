Due persone sono state evacuate dopo che in un appartamento in via Formica, alle spalle di piazza Ravanusella nel centro storico di Agrigento, è divampato un incendio. A mettere in salvo i due agrigentini sono stati i militari della Guardia di finanza e i vigili del fuoco del comando provinciale che, in via precauzionale, ha anche mandato l’autoscala fra i vicoli di Girgenti.

La scintilla iniziale – di natura accidentale – è divampata, secondo quanto emerge, in cucina e il fuoco si è subito esteso,

devastando completamente l’appartamento.

Una persona salvata

Ha 62 anni ed è disabile l’uomo che è stato preso in braccio dai militari della Guardia di finanza e salvato dall’incendio divampato nell’appartamento in via Formica. Senza l’intervento dei caschi bianchi, l’uomo non avrebbe potuto abbandonare la residenza. Ma i finanzieri non hanno avuto alcuna remora e, rischiando la vita, hanno preso in braccio e portato in salvo il disabile.

Paura a Lipari

Un incendio è in corso nella frazione di Lami, a Lipari, vicino ad alcune case. In azione vigili del fuoco, forestale e volontari della Protezione civile comunale che stanno fronteggiando il rogo per proteggere le abitazioni.

Bruciano i Nebrodi

Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania sono intervenuti per un incendio di sterpaglie a San Teodoro, nel Messinese. Il rogo è circoscritto nella zona di macchia mediterranea che si estende fino a Cesarò, nel Parco dei Nebrodi. In azione anche due canadair.