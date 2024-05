Incidente stradale a Raffadali, in provincia di Agrigento, dove nella serata di ieri un’auto e uno scooter si sono scontrati per causa ancora da chiarire. Il sinistro è avvenuto in via A18, ad avere la peggio il conducente dello scooter, un 15enne del posto. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, avvertita dai passanti che hanno assistito alla scena.

Il minorenne in ospedale

I sanitari hanno prestato le prime cure al minorenne che è stato poi trasferito all’ospedale di Agrigento. Il giovane è stato preso in cura dai medici, ha riportato traumi sparsi ma sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia locale che hanno gestito il traffico ed effettuato tutti i rilievi del caso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente.

Condanna per l’incidente di Ravanusa

Sette anni di reclusione. La corte d’Appello di Palermo ha confermato la condanna a Luigi D’Angelo, giovane di Ravanusa che il 2 febbraio del 2020 provò il gravissimo incidente stradale nel quale persero la vita Federica Aleo e Lorenzo Miceli, con anche un terzo passeggero rimasto gravemente ferito. I familiari di Federica Aleo, affidatisi a Giesse Risarcimento Danni, gruppo specializzato in casi di omicidio stradale con sede a Canicattì, hanno assistito a tutte le fasi del processo, fino anche a questo ulteriore verdetto di secondo grado.

Il sinistro a Giardini Naxos

Una donna di 40 anni è stata denunciata dalla polizia stradale di Giardini Naxos in provincia di Messina per avere provocato un incidente stradale nei pressi dello svincolo di Taormina. Gli esami hanno, infatti, evidenziato un tasso di 2.55 grammi litro. Il limite è di 0.5 g/1, cioè oltre cinque volte il limite consentito. Alla donna, che rischia un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi a un anno, è stata ritirata la patente di guida per essere revocata ed il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.