Una persona è morta e un’altra è rimasta gravemente ferita dopo che, alle 6,45 circa, lungo la strada statale 123, in territorio di Campobello di Licata, c’è stato uno scontro fra un trattore e una Fiat Punto. Il tamponamento è stato violentissimo ed entrambi i mezzi si sono ribaltati. Il conducente del trattore, che trainava un carrello, un cinquantaduenne, è stato sbalzato ed è morto sul colpo.

L’automobilista è rimasto invece gravemente ferito ed è stato trasferito in ospedale con l’elisoccorso del 118 che si è alzato in volo da Caltanissetta. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri.

Chi era la vittima

Si chiamava Calogero Ciotta, 59 anni di Campobello di Licata, l’agricoltore che, all’alba, ha perso la vita a causa dell’incidente stradale fra il trattore che stava guidando e una Fiat Punto. Il tamponamento si è verificato lungo la statale 123, all’altezza del chilometro 13+600, in territorio di Campobello di Licata.

L’automobilista, G. M. di 66 anni, anche lui di Campobello di Licata, è rimasto invece gravemente ferito ed è stato trasferito il eliambulanza all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.

La tragedia di Santa Croce

Drammatico incidente in provincia di Ragusa, lungo la strada sp 85 che collega Santa Croce Camerina a Scoglitti. Una donna è morta a seguito dello scontro tra una Yaris e una 500L, con tre persone ferite, tra le quali una bimba di dieci anni.

Il drammatico bilancio

A perdere la vita la conducente della Yaris. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora tutte da chiarire. L’identità della vittima non è stata ancora resa nota. Un’altra passeggera della Yaris è stata trasportata in ospedale per ricevere cure mediche, insieme alle due occupanti della 500L.

L’incidente mortale di Corleone

Ieri l’incidente mortale a Corleone. Madre e figlia viaggiavano a bordo di una Fiat Panda che è uscita di strada sulla statale 118 finendo contro un albero. Le due donne sono state portate all’ospedale Civico di Palermo. La madre di 98 anni, Caterina Cataldo, è morta in ospedale nel corso della notte. La donna era nata a Bisacquino ma residente a Palermo. La figlia di 73 anni si trova ricoverata. La prognosi è riservata. Dimessa invece la donna, G. P. le iniziali, che guidava la Fiat Panda sulla quale viaggiavano. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Corleone intervenuti insieme ai vigili del fuoco.

