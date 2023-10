Un automobilista è morto in seguito al crollo di un albero sulla sua auto lungo la A20 nel Palermitano, tra gli svincoli di Campofelice di Roccella e Cefalù. E’ accaduto all’alba di oggi, all’altezza del chilometro 175 in direzione Palermo. La carreggiata dell’autostrada è del tutto bloccata. La vittima si chiama Francesco Vincenzo Maniaci, 43 anni di Sant’Agata di Militello, nel Messinese.

Immediati i soccorsi

L’incidente si è verificato poco dopo le 6 di questa mattina. Stando alle prime notizie che filtrano, un albero posto ai lati della carreggiata è improvvisamente crollato. In quel momento stava transitando un’auto che è stata investita in pieno dal grosso fusto. Per lo sfortunato automobilista non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Immediato l’intervento sul posto di polizia stradale, operai del Cas (consorzio autostrade) e mezzi di soccorso. La strada è stata chiusa del tutto al traffico anche perché l’albero ha occupato l’intera carreggiata.

Le operazioni di sgombero

Gli agenti della Polstrada hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Gli operai stanno invece lavorando per tentare di sgomberare al più presto la carreggiata per quantomeno riaprirla parzialmente al traffico veicolare. Si dovrà anzitutto rimuovere il grosso fusto che ha invaso per intero la carreggiata.

Tragedia sfiorata qualche giorno fa

Purtroppo il morto causato dal crollo dell’albero è solo l’ultimo episodio di questo genere. In altri casi la tragedia si è sfiorata. Sino ad appena qualche giorno fa quando un albero che si trovava in piazza Croci a Palermo, nel marciapiede che costeggia l’ex istituto delle Croci di via Libertà, è caduto. Si trattava di un grosso esemplare di Ficus il cui tronco si è spezzato alla base, facendo precipitare sull’asfalto il fusto con tutta la chioma. Fortunatamente in quell’occasione non ci furono feriti. A seguito della caduta la circolazione venne temporaneamente interdetta per consentire le operazioni di rimozione. Intervennero gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e gli operai comunali che hanno segato l’albero in più parti per poterlo rimuovere e liberare la strada.

Like this: Like Loading...