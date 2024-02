Un uomo di 67 anni, Antonino Mulè, è morto dopo due giorni di agonia in ospedale. La vittima, originaria di Canicattì, era stata coinvolta in un incidente, giovedì scorso, sulla statale 123 che collega Canicattì con Palma di Montechiaro e Licata.

Mulè era alla guida di una Ape Piaggio quando, per cause ancora da verificare, si è scontrato con una Fiat Punto che viaggiava sullo stesso di marcia. L’uomo è deceduto al Sant’Elia di Caltanissetta, dove i medici purtroppo non sono riusciti a strapparlo alla morte.

Il pirata della strada a Catania

Investe un pedone, fugge ma poi si pente e si costituisce. Paura ieri a Catania, in viale Africa, dove un giovane di 25 anni alla guida di una Smart ha travolto un uomo per poi fuggire senza prestare soccorso.

La persona ferita è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Garibaldi ed è in prognosi riservata, le sue condizioni sono gravi: i medici hanno riscontrato lesioni e la frattura di una gamba.

L’auto in un primo momento era stata ritrovata abbandonata in via Umberto. Sono così iniziate le indagini ma il 25enne si è poi costituito alla tenenza dei carabinieri di Misterbianco. Ai miliare il giovane ha raccontato il fatto. Indagini in corso per stabilire comunque l’esatta dinamica dell’incidente.

Un 28enne investito a Marsala

È stato investito mentre camminava a piedi un ragazzo di ventotto anni che è rimasto gravemente ferito sulla statale 115. L’incidente si è verificato nel tratto tra Marsala e Mazara del Vallo. L’automobilista che lo ha travolto non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato l’uomo sull’asfalto.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale a Marsala, ma vista la gravità della situazione, per il ventottenne è stato disposto il trasferimento al Trauma center di Villa Sofia, a Palermo. È stato necessario un delicato intervento chirurgico, il ragazzo resta ricoverato con la prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi: si cercano elementi che possono essere utili per rintracciare l’auto pirata. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che si trovano lungo la statale, che potrebbero avere immortalato il passaggio dell’automobilista che ha travolto l’uomo.