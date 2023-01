l'uomo è dipendente di una ditta che si occupa di soccorso stradale

Un altro incidente sul lavoro in Sicilia.

Un 50enne di Licata, dipendente di una ditta che si occupa di soccorso stradale, è rimasto gravemente ferito a una mano mentre era al lavoro.

Ha perso due falangi e ha riportato fratture

L’incidente, che gli avrebbe procurato la perdita di due falangi e delle fratture, è avvenuto mentre stava caricando sul carro attrezzi un’auto che doveva essere recuperata.

L’uomo trasferito al Policlinico di Palermo

Portato nell’ospedale San Giacomo d’Altopasso l’uomo è stato trasferito al Policlinico di Palermo.

Recentemente altri incidenti sul lavoro fatali, 22enne morto in Campania

E recentemente, non solo in Sicilia, si sono purtroppo verificati altri incidenti sul lavoro che hanno causato vittime.

Il 12 gennaio incidente sul lavoro mortale a Caivano, in provincia di Napoli.

Stando a una prima ricostruzione diffusa dai Carabinieri, un operaio di 22 anni sarebbe rimasto schiacciato da un bancale.

I militari della locale compagnia sono intervenuti nella zona industriale di Caivano, all’interno dell’azienda M&C, che si occupa di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari. La vittima era originaria di Marcianise (Caserta). Sul posto anche i vigili del fuoco.

Operaio morto anche a Palermo

Sempre il 12 gennaio, a Palermo, un operaio di una ditta che svolge manutenzioni per l’Unicredit è morto cadendo dal secondo piano di una delle sedi della banca tra via Mariano Stabile e via Ruggero Settimo a Palermo. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia. Sono in corso i rilievi della polizia scientifica. Non è ancora chiaro se si sia tratta di un incidente o di un gesto volontario. Gli agenti della Scientifica hanno effettuato i rilievi.

Operaio travolto da una inferriata in un cantiere

Sempre a Palermo, il 31 dicembre, un operaio di 45 anni di Carini è finito in ospedale trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Villa Sofia. L’uomo stava lavorando alla realizzazione di un centro commerciale Lidl in via Rosario Nicoletti.

Mentre si trovava in cantiere una inferriata gli è finita di sopra. L’operaio ha riportato diverse fratture.

Sono intervenuti i carabinieri e i tecnici della prevenzione e sicurezza dello Spresal dell’Asp di Palermo per verificare le misure di sicurezza nel cantiere.