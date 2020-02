Il Carnevale forse spostato al fine settimana

E’ lutto cittadino a Sciacca (Ag) dove si è consumata la tragedia del piccolo Salvatore. Il bambino è morto lo scorso venerdì dopo essere caduto da un carro che sfilava per il Carnevale. Il sindaco Francesca Valenti ha ordinato il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

La prima cittadina ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nel Palazzo Municipale, invitando gli altri uffici pubblici a fare lo stesso. Nell’ora del funerale, fissato per le ore 16 nella chiesa di San Michele, gli esercizi commerciali sono stati invitati a sospendere ogni attività abbassando le saracinesche e a osservare un minuto di raccoglimento in tutti i luoghi di lavoro.

Intanto l’organizzazione del Carnevale di Sciacca 2020 ha sospeso tutti gli eventi del Carnevale manifestando la propria vicinanza alla famiglia del piccolo Salvatore. “Il Carnevale è un inno alla gioia di vivere – si legge in una nota degli organizzatori -, alla socialità, alla condivisione, all’allegria e Salvatore partecipava al Carnevale per questo”.

L’organizzazione ha preso atto della decisione del Questore di sospendere la manifestazione fino alla sua naturale conclusione prevista per il 25 febbraio. “E’ doveroso informare – prosegue – che la Futuris ha organizzato una manifestazione che ha ricevuto tutte le autorizzazioni di sicurezza necessarie dagli organi preposti”.

Il Carnevale potrebbe essere rinviato per i prossimi giorni. L’organizzazione si è attivata per un rinvio ai giorni venerdì 28, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo 2020 ma per l’ufficialità si attende il nulla osta delle autorità competenti.