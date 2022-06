appuntamento a Lampedusa dall'8 al 10 luglio

Un mare blu intenso, quello di Lampedusa, come blu erano gli occhi di Cristiana Matano, che quel mare ha amato infinitamente. E’ tutto pronto per la settima edizione di “Lampedus’amore, Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano. L’appuntamento è nella perla delle Pelagie dall’8 al 10 luglio.

Il programma della rassegna culturale e artistica è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la Sala Onu del Teatro Massimo di Palermo.

Lampedusa ombelico del mondo

A illustrare il programma Filippo Mule, giornalista e presidente dell’associazione “Occhiblu” nonché marito di Cristiana Matano. “Proseguiremo – ha detto Mulè – il nostro percorso, culturale, giornalistico e di vita che dal 2016 ci porta nell’ultimo lembo di Europa, in quest’isola incredibile e bellissima e che da tanti anni è diventata l’ombelico del mondo. Abbiamo elaborato un programma ricco che prevede la presenza di tante personalità dell’arte, del giornalismo e dello spettacolo”.

Paolo Briguglia e “Nel mare ci sono i coccodrilli”

La rassegna inizierà con lo spettacolo teatrale “Nel mare ci sono i coccodrilli”, portato in scena dall’attore palermitano Paolo Briguglia. “E’ tratto da un testo – precisa Mulè – che ha girato il mondo ed è stato tradotto in 31 paesi”.

Spazio alla musica

“Lampedus’Amore” proseguirà con la musica e la presenza di Daniele Silvestri e Lidia Schillaci, un talento siciliano. Spazio anche alla leggerezza con il comico-cabarettista Leonardo Fiaschi e tanti altri artisti.

Un messaggio di pace

Ma da Lampedusa verrà lanciato anche un messaggio di pace. Ad esibirsi, infatti il violinista ucraino Oleksandr Semchuk e la violinista russa Ksenia Milas. “Attraverso i loro violini e le note lanceremo – precisa Mulè – un messaggio di pace”.

Un amore sconfinato

Il Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano è emblema dell’amore della compianta giornalista per Lampedusa ma non solo. Proprio a Lampedusa Cristiana Matano decise di essere seppellita.

“Aveva – conclude Mulè – un amore sconfinato per quell’isola e per la professione giornalistica. Un amore nel quale noi vogliamo proseguire e continuare nel ricordo di Cristiana e nel contempo omaggiando Lampedusa”.

Chi era Cristiano Matano

Cristiana Matano è venuta a mancare l’8 luglio del 2015 a 45 anni a causa di una malattia contro la quale aveva lottato strenuamente. Era nata a Napoli ma viveva a Palermo. Laureata in Lettere moderne, per anni aveva collaborato con il Giornale di Sicilia e con Tgs. Per sei anni era stata anche redattrice dell’agenzia di stampa Italpress.