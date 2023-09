“Lampedusa merita rispetto perché ancora oggi si sostituisce all’Europa. Intervenga subito il ministro Matteo Salvini. E lo faccia in difesa dell’isola e di questa popolazione che da 30 anni continua, con il suo grande cuore, a dare”. Lo afferma il vice sindaco delle isole Pelagie, Attilio Lucia, leghista, dopo che uno dei militanti del partito, un brianzolo, a Pontida si è presentato con un foglio sulle spalle con la scritta: “Blocco navale subito! Cedere Lampedusa all’Africa”.

“Cosa ha fatto l’Italia con la Dalmazia e l’Istria?”, ha provato a spiegare l’uomo, sottolineando che la sua non era una provocazione, ma una vera richiesta per risolvere il problema degli esponenziali flussi migratori. Parole che sono rimbalzate a Lampedusa facendo arrabbiare gli isolani che già protestano per evitare il montaggio di una tendopoli nell’ex base Loran e sollecitano, invece, il posizionamento di navi in rada che intercettare i barchini dei migranti in arrivo.

Il vicesindaco: “Dobbiamo sentire ancora tutto questo?”

“Dopo tutto quello che abbiamo e stiamo ancora passando – ha sottolineato Lucia – portando a Lampedusa anche il premier Giorgia Meloni e il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, affinché si trovasse veramente una soluzione per bypassare Lampedusa, quest’uscita, da parte di un militante del mio stesso partito, è veramente irrispettosa. Chiedo al ministro Salvini di intervenire. E anche subito”.

Faraone: “Come può sopportare il meridione”?

“Un leghista dichiara che la soluzione migliore sia quella di cedere Lampedusa a chiunque dei Paesi africani la volesse. Pontida partorisce idee davvero eccelse. Mi chiedo come possono i meridionali lì presenti sopportare tutto questo”, ha detto il senatore di Italia Viva, Davide Faraone, in un video diffuso sui social.

Il sindaco di Porto Empedocle sui migranti: “Situazione insostenibile”

«La situazione si è un po’ alleggerita rispetto a ieri, ma nella tensostruttura, in un’area di 2mila metri quadrati, ci sono 1.200 persone. Gente che cerca acqua e da mangiare e che cerca, spesso riuscendovi, di uscire».

Calogero Martello, sindaco di Porto Empedocle, descrive la situazione del molo, dove ci sono le tende che ospitano i migranti.

«Le persone che riescono a riversarsi per strada, e che si aggirano in gruppetti, mettono paura anche ai meno impressionabili. È una situazione insostenibile quella che si è verificata qui», aggiunge.

Micciché “Deputati Ars si facciano carico del problema”

“La situazione di Lampedusa è diventata ormai troppo grave e sembra che nessuno sappia gestirla. Ora addirittura c’è qualche naif che propone di cedere l’isola di Lampedusa all’africa. Ritengo sia opportuno ritornare alla serietà e che si costituisca un Intergruppo all’ARS che si occupi del fenomeno migratorio”. Lo scrive in una nota il deputato regionale siciliano Gianfranco Micciché, che esprime, nello stesso tempo, la sua personale “vicinanza” ai lampedusani da anni vittime di questa grave situazione”.

