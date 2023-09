“Cantieri aperti per Ponte sullo Stretto nell’estate 2024”

Nella sua visita in Sicilia per la festa della Lega, il ministro Matteo Salvini ne ha per tutti. Per l’Ue ritenuta insensibili, la sinistra arrogante. E dispensa sogni come l’apertura del cantiere per la realizzazione del Ponte sullo Stretto per l’estate 2024. Ed è convinto che la Lega a lungo resterà al governo. Parole che arrivano dal Caltanissetta dove per l’appunto da ieri sera è in corso la prima festa del Carroccio.

Il miraggio Ponte: “Ecco l’obiettivo”

“L’obiettivo – ha detto Salvini – è di aprire i cantieri del ponte l’estate prossima. Cioè di trovarci nell’estate del 2024 non a fare un convegno su quello che si dovrebbe fare ma a guardare gli scavi. E’ un’opera che più la studio più mi emoziona. Si può fare, si deve fare, garantirà crescita economica, lavoro, sviluppo, sostenibilità ambientale, ripulendo l’acqua e l’aria, ferrovie, autotrasporto. E’ un guadagno per tutti. Mi domando i residui ‘no ponte’ che argomenti abbiano, anche perché, ripeto, dicono che il ponte da solo non serve ma stiamo investendo 18 miliardi in Sicilia e 18 in Calabria sulle ferrovie e sulle autostrade. Quindi arrivare ad avere quel buco di 3 chilometri, avendo treni e autostrade più veloci, non avrebbe senso. Sarò orgoglioso dopo 52 anni, questo è il percorso istituzionale, di far partire i lavori”.

Ue “sorda”: “Difenderemo da soli nostre frontiere”

Sull’Unione Europea è il solito Salvini all’attacco: “Stiamo lavorando come governo tutti insieme, senza nessuna differenziazione e nel rispetto del lavoro gli uni degli altri per un nuovo decreto sicurezza. E visto che l’Europa è clamorosamente assente, lontana, distratta, ignorante e sorda, dovremo muoverci per conto nostro e difendere le frontiere per conto nostro. Perché Lampedusa e la Sicilia non possono accogliere mezzo Continente africano”. Poi il richiamo anche alla premier: “Io penso – ha aggiunto – che Giorgia Meloni abbia fatto un lavoro eccezionale a livello internazionale, andando ovunque e raccogliendo consensi da tutti. Se però poi nei fatti a Bruxelles, Berlino e Parigi si voltano dall’altra parte ne dobbiamo prenderne atto e difendere le nostre donne i nostri uomini, le frontiere con ogni mezzo necessario che la democrazia mette a disposizione”.

“Governeremo a lungo in Sicilia e in Italia”

Il ministro ha anche fatto un punto sulla politica e si è lasciato andare ad una premonizione. “Il destino della Lega – è sicuro Salvini – è di governare a lungo in Sicilia e in Italia. Abbiamo bisogno di tante persone perbene, perché da soli non ce la facciamo. Sarebbe per me una grande emozione se a Caltanissetta ci fosse il nostro primo sindaco in una città capoluogo nell’isola. E non escludo che alla Regione qualche altro deputato possa passare con noi. Se siamo qui in tanti – ha aggiunto – è perché abbiano tenuto duro nei momenti difficili. Quando vinci è facile trovare sostenitori, quando perdi no. Quando prendi il 30% è facile: vengo io, no io, no io… La sconfitta è sempre orfana. Quando cadi puoi reagire in due modi: o ti lamenti o ti tiri su fino a che non smetti di salire. E noi non ci siamo arresi, mai. Adesso che abbiamo bisogno dei siciliani che tengono alla loro terra come io tengo all’isola”.

La sinistra e la marcia a Pontida

“Domenica dalla Sicilia partono per venire a Pontida centinaia di persone – ha preannunciato Salvini -. È chiaro che è scomodo, però ci sono duecento pullman da diverse regioni. Verrà con un aereo da Parigi anche Marine Le Pen e io sono orgoglioso. Perché noi con la sinistra non vogliamo avere nulla a che fare. Avete visto cosa fa in Europa? L’auto elettrica è un regalo per la Cina e un danno per gli imprenditori italiani, è una scelta arrogante”.

