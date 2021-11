In un caso l’abuso ha riguardato un immobile già sequestrato

I carabinieri della stazione di Lampedusa hanno denunciato 4 persone, due coppie di coniugi, per abusivismo edilizio. Secondo quanto accertato dai militari dell’Arma i rispettivi immobili erano stati ampliati senza alcuna autorizzazione. In un caso, addirittura, l’abuso era stato compiuto su una costruzione che era stata già precedentemente sequestrata.

L’immobile sequestrato

Le attività si sono sviluppate nell’ambito dei consueti controlli finalizzati al contrasto dei reati in materia di abusivismo edilizio. In quest’ottica sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Agrigento due coppie di coniugi residenti sull’isola, ritenuti responsabili di abusivismo edilizio. In un caso è stato accertato che marito e moglie, rispettivamente di 45 e 43 anni, avevano ampliato un immobile di loro proprietà, già sottoposto a sequestro, senza alcuna autorizzazione o concessione da parte degli enti locali preposti, né dall’autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro.

Un altro fabbricato totalmente irregolare

Nell’altro caso, invece, la coppia di 40 e 47 anni aveva costruito un fabbricato ricadente su un’area di circa 90 mq costituito da blocchi cementizi e delimitato da un muretto a secco, anche qui senza aver ottenuto alcuna concessione o autorizzazione. Gli immobili oggetto di accertamento sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria.