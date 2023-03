Poliambulatorio Lampedusa potenziato, ecco nuove figure sanitarie

24/03/2023

Nell’ambito pediatrico e ginecologico del poliambulatorio di Lampedusa arrivano importanti potenziamenti. Nello specifico attivato primo intervento pediatrico e ginecologico. Due nuove figure si aggiungo al comparto sanitario locale. Ad annunciarlo il primo cittadino di Lampedusa, Filippo Mannino. “Sin dal primo momento del nostro insediamento – aggiunge il sindaco – ci siamo battuti per avere due servizi che riteniamo di fondamentale importanza per il nostro territorio. Ci riferiamo al primo intervento pediatrico, che inizia oggi, e quello di ginecologia, che inizia da lunedì 27 marzo. Queste due nuove figure si aggiungono al potenziamento delle ore del radiologo e del tecnico radiologo”.

Interventi anche strutturali

Inoltre, sono iniziati i lavori di ristrutturazione del Pte e nei prossimi mesi inizieranno anche i lavori per la nuova radiologia. “All’interno di Radiologia ci sarà, tra l’altro, – fa sapere il primo cittadino – apposita camera e barella dì biocontenimento, oltre ad un locale astanteria per tenere eventuali pazienti sotto osservazione. Il nostro obiettivo sarà quello di raggiungere i livelli essenziali di assistenza, e sicuramente siamo sulla buona strada”.

Sinergia istituzionale

“Sono risultati che stiamo raggiungendo grazie alla disponibilità delle istituzioni – aggiunge il sindaco – con le quali ci interfacciamo quotidianamente. Vogliamo ringraziare tutti, iniziando dal Presidente della Regione, Renato Schifani. Anche l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, e il commissario straordinario della Asp di Palermo, Daniela Faraoni. Ed un grazie va anche al nostro assessore Aldo Di Piazza”.

Nell’ottobre scorso la telecardiologia

La sanità dell’isola agrigentina spesso è stata al centro di polemiche per la sua presunta insufficienza di servizi assistenziali. Pian piano stanno arrivando nuovi servizi. Nell’ottobre scorso aveva preso il via il progetto di telecardiologia dell’Asp di Palermo. L’equipe dell’azienda sanitaria ha installato la prima “stazione” di ricezione e trasmissione nella guardia medica di Linosa. Dopo avere testato il sistema con una serie di esami, ora si possono effettuare l’elettrocardiogramma. Esame che, in tempo reale, viene trasmesso all’ospedale Ingrassia. Qui lo specialista di turno referta l’esame, inviando la refertazione oltre ad un immediato supporto in ogni eventuale esigenza terapeutica o di trasferimento del paziente.