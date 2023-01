Sono 198 i migranti sbarcati durante la notte a Lampedusa (AG). A soccorrere 5 barchini sono state le motovedette della Guardia di finanza e della Guardia costiera. Intanto all’hotspod di contrada Imbracola ci sono oltre 1200 persone, per gli ospiti si pianificano delle partenze in giornata verso altre destinazioni.

Ieri sono giunti 254 extracomunitari

Ieri, sull’isola, si erano registrati 6 approdi per un totale di 254 extracomunitari. A bordo delle barche, tutte salpate da Sfax, in Tunisia, c’erano 31 persone (12 donne e 3 minori) di Costa d’Avorio, Gambia, Guinea e Mali; 42 (12 donne e 3 minori) originari di Benin, Burkina Faso, Camerun, Senegal e Ghana; 54 (7 donne e 1 minore) liberiani e pakistani; 27 (5 donne) e 44 (13 donne e 6 minori) di altre nazionalità.

Al centro di prima accoglienza ci sono 1.208 ospiti

Tutti sono stati portati, dopo un primo triage sanitario effettuato a molo Favarolo, all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 1.208 ospiti a fronte di poco meno di 400 posti disponibili.

Previste partenze da Lampedusa

La Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, ha disposto il trasferimento di 200 ospiti dell’hotspot. In 110 verranno imbarcati sul traghetto, della tarda mattinata, per Porto Empedocle. E altri 90 partiranno, sempre con la motonave di linea con la stessa destinazione, in serata. Per Capodanno, con la nave Dattilo, 600 ospiti erano stati trasferiti 600 a Pozzallo.

Sbarchi anche a Capodanno

Inoltre, un peschereccio con a bordo circa 700 migranti è stato intercettato e soccorso da motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza a circa 26 miglia a sud-est delle coste di Siracusa. I naufraghi sono stati fatti trasbordare sui mezzi navali italiani e trasferiti nei porti di Siracusa, Catania e Roccella Ionica (Reggio Calabria). Alle operazioni di salvataggio ha partecipato anche nave Dattilo della Guardia costiera che, con circa 200 persone a bordo, ha fatto rotta per il porto del capoluogo etneo.