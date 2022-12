Altri 45 migranti, a bordo di una barca di 10 metri, sono stati soccorsi da una motovedetta della Guardia di finanza. Si tratta del terzo sbarco a Lampedusa, con un totale di 118 persone, della giornata. Sul natante, partito da Sabratah in Libia, c’erano anche due donne e due minori. Tutti hanno dichiarato di essere originari di Egitto, Pakistan, Siria, Sudan, Bangladesh, Eritrea e Palestina. Sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola.

Il salvataggio a Pozzallo

E’ in corso un’operazione di salvataggio a circa 30 miglia a sud est del porto di Pozzallo dal quale è partita una motovedetta della Guardia costiera. Destinato il porto di Pozzallo come luogo di sbarco. Il barchino che i militari soccorreranno, ha a bordo 34 migranti. L’arrivo al porto di Pozzallo è previsto intorno alle 19. Intanto il gruppo di 47 migranti giunto ieri sempre a Pozzallo a bordo della motovedetta Cp 325, e recuperato al largo delle coste siracusane, è risultato negativo al tempone per la rilevazione del Covid 19.

I migranti, che stanno bene, erano partiti da Bengasi e sono tutti originari del Bangladesh, tutti uomini tranne un minore. Ad accoglierli all’Hot spot, una nuova cooperativa, che si è aggiudicata il servizio per un anno. La gara d’appalto gestita dalla Prefettura di Ragusa ha portato il 14 dicembre scorso, ad aggiudicare il servizio in favore del costituendo raggruppamento di imprese Coop sociale «Vivere con» mandataria e con sede a Mazara del Vallo e Consorzio Hera (mandante) con sede a Castelvetrano.

Sbarchi anche in Calabria

Circa novanta persone di varia nazionalità mediorientale stanno sbarcando nel porto di Roccella Jonica (RC), dopo il soccorso in mare da parte della Guardia di Finanza. Il gruppo, secondo le prime informazioni, viaggiava a bordo di un grosso natante a motore. Come i 53 giunti all’alba di stamane, saranno temporaneamente alloggiati nella tensostruttura realizzata nei pressi dell’area portuale gestita da Croce Rossa, Protezione civile e Medici senza frontiere, in attesa dei controlli sanitari e delle procedure di identificazione. Si tratta dell’87mo sbarco di immigrati avvenuto nella Locride dall’inizio del 2022.