uno è già libero, l'altro in carcere

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno arrestato due stranieri che si trovavano nel barcone con 161 migranti, intercettato al largo del Siracusano e poi dirottato al porto di Augusta.

Due egiziani arrestati

Sono entrambi di origine egiziane: uno dei due, un 25enne, era destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio italiano emesso dalla Questura di Agrigento il 2 luglio del 2021. E’ stato rimesso in libertà dall’Autorità giudiziaria “e messo a disposizione del locale Ufficio Immigrazione per le successive incombenze”.

Uno già condannato a 7 anni

L’altro egiziano è destinatario di un provvedimento dicCarcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Locri, in quanto condannato per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravata (fatti commessi a Roccella Ionica il 09.04.2014). L’egiziano, di 36 anni, è stato portato nel carcere di Cavadonna, a Siracusa, per espiare la pena definitiva di 7anni, 11 mesi e 27giorni.

Sbarco di migranti

Nuovo sbarco di migranti a Roccella Jonica, nel reggino. Circa settanta persone di nazionalità mediorientale (pakistani, iracheni e iraniani) che navigavano a bordo di una barca a vela al largo di Roccella Jonica, sono stati soccorsi dalla Guardia di Finanza e accompagnati dentro il porto della cittadina. I profughi, su disposizione della prefettura, sono stati temporaneamente accolti nella tensostruttura gestita dalla Croce Rossa, dalla Protezione civile e da un gruppo di sanitari di Medici senza Frontiere. A oggi, sono 86 gli sbarchi effettuati nel 2022 sulla costa jonica della provincia di Reggio Calabria.

Striscione contro migranti

E’ stato affisso nella notte al porto di Ravenna uno striscione che recita “Porti chiusi per città sicure”. L’iniziativa porta la firma del Movimento Nazionale Romagna, un movimento di estrema destra che ha preso vita grazie a diversi ex appartenenti a Forza Nuova ed è stata organizzata in vista dello sbarco dei 113 migranti della Ocean Viking attesa in banchina questa mattina.