Si tratta di un pensionato di 79 anni

Lancia il proprio cane dal balcone di casa e lo uccide. E’ accaduto ad Agrigento, al secondo piano di un edificio di via Mario Rapisardi. Protagonista un pensionato di 79 anni che è stato denunciato, dai carabinieri alla magistratura con l’ipotesi di reato di “uccisione di animali”.

Il caso di Palermo

Orrore a Palermo dove un cane è stato ucciso a colpi di pietre. La vicenda in una via del rione Guadagna. A essere uccisa brutalmente è stata Stella, una randagia che era solita vagare per il quartiere palermitano.

La vicenda alla Guadagna, era una randagia ben voluta

L’animale è stato ritrovato morto questa mattina dopo che sarebbe stato ucciso a colpi di pietre in via Stazzone. Era una cagnolina docile e che non arrecava disturbo a nessuno, una cagna di 7 anni, adottata dall’intero quartiere le la sfamava e la coccolava. Ignoti avrebbero lanciato una grossa pietra contro Stella, ferita a morte e abbandonata agonizzante in una pozza di sangue.

Indaga la polizia per identificare il responsabile

I residenti stamattina si sono accorti di quanto avvenuto e hanno chiamato la polizia che ha posto sotto sequestro le telecamere di videosorveglianza della zona. Adesso alla Guadagna lanciano un appello. “Chi sa parli e si faccia vivo anche in forma anonima. Solo attraverso le segnalazioni di chi ha visto cosa è accaduto a Stella, potremo darle giustizia. Crediamo nel senso civico della brava gente. Stentiamo a credere che esistano persone capaci di assassinare in modo così efferato un animale che non ha alcuna colpa”.

Il cane affogato all’Arenella

Non è la prima volta che a Palermo avviene un fatto simile. Un analogo episodio è avvenuto la scorsa estate quando un uomo avrebbe picchiato e affogato un cane nel porticciolo dell’Arenella. In quell’occasione l’autore del gesto fu denunciato per maltrattamento di animale, ovvero il pitbull poi ribattezzato da alcuni volontari Jesus. L’auto dell’uomo fu immortalata da alcune telecamere piazzate in zona che avrebbero ripreso il mezzo a un orario compatibile con quello denunciato da alcuni testimoni. Per la morte del piccolo cane e per sensibilizzare l’opinione pubblica venne anche organizzata una partecipata fiaccolata dagli animalisti palermitani.

