Durante il fine settimana, gli ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in Sicilia hanno condotto una serie di controlli nel settore dei pubblici esercizi e dei saloni di parruccheria nella provincia di Agrigento, inclusi il capoluogo e il comune di Lampedusa e Linosa. In un salone di parruccheria ad Agrigento, è stata riscontrata la presenza di un lavoratore in nero su due presenti. A seguito di questa scoperta, è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale. Per la revoca del provvedimento, il titolare dovrà corrispondere la somma di 2500 euro e regolarizzare il rapporto di lavoro. Inoltre, sono state rilevate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nello specifico l’omessa sorveglianza sanitaria e la mancata formazione del lavoratore. Per queste infrazioni, sono state comminate ulteriori sanzioni per un totale di 3700 euro, che si aggiungono alla sanzione amministrativa per lavoro nero.

Controlli in ristoranti e bar a Lampedusa e Linosa

L’attività ispettiva si è estesa anche all’isola di Lampedusa e Linosa, dove sono stati effettuati controlli in un ristorante e in un bar. Nel ristorante, gli ispettori hanno riscontrato l’omessa formazione sulla sicurezza per quattro lavoratori e l’omessa sorveglianza sanitaria per due. Per queste mancanze, è stata comminata un’ammenda di 3700 euro. Analogamente, nel bar sono state riscontrate irregolarità relative alla formazione sulla sicurezza di quattro dipendenti e alla sorveglianza sanitaria di uno di essi, con conseguente applicazione di una sanzione di 3700 euro.

Impianti di videosorveglianza non conformi

In entrambi gli esercizi commerciali di Lampedusa e Linosa, i titolari sono stati sanzionati per l’installazione illegittima di impianti di videosorveglianza. Gli ispettori hanno emesso un provvedimento di prescrizione, richiedendo la regolarizzazione degli impianti secondo le normative vigenti. L’operazione condotta dall’INL evidenzia l’impegno costante nel contrastare il lavoro nero e garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio siciliano. Le ispezioni, che hanno interessato diverse tipologie di attività commerciali, hanno portato alla luce una serie di irregolarità, sottolineando l’importanza di controlli continui per tutelare i diritti dei lavoratori e garantire condizioni di lavoro sicure e dignitose

Like this: Like Loading...