Era intervenuto per difendere la mamma da un’aggressione

E’ stato accoltellato per aver tentato di difendere la madre da un’aggressione. E’ shock a Liegi, in Belgio, per la morte di un giovane di origini siciliane, Luca Pisciotto, 22 anni. Oltretutto il ragazzo era molto conosciuto, considerata una vera e propria star di TikTok con circa 1,6 milioni di follower sul social network. E’ stato ucciso a Jupille dall’ex compagno di sua madre. L’assassino, secondo la ricostruzione filtrata da ambienti investigativi, avrebbe tentato di strangolare la madre della vittima. E quest’ultimo è intervenuto per difenderla, trovando però la morte.

La ricostruzione

Stando a quanto hanno avuto modo di ricostruire le autorità belga, l’assassino sarebbe Pietro Randazzo, 35 anni, per l’appunto ex compagno della madre di Luca Pisciotto. L’uomo si sarebbe recato in casa loro per un chiarimento. Una discussione che però sarebbe subito degenerata, tanto che il 35enne ha messo le mani attorno al collo della donna. Luca si è accorto di tutto, si è catapultato sulla madre ma a quel punto Randazzo ha estratto un coltello e lo ha ucciso con un fendente. L’uomo è stato quindi fermato dalle forze di polizia. Pare avesse dei precedenti per violenza.

Un’escalation di violenza

Sempre sulla base di quanto filtra la madre della vittima, Maddalena Sorce, aveva da tempo delle forti frizioni con il suo ex compagno. Si erano lasciati da tempo e lei si era rifatta una vita con un nuovo fidanzato. Proprio questo non andava evidentemente già a Pietro Randazzo che ha continuato a molestarla. Addirittura vi sarebbe un recente precedente in cui Randazzo si era già presentato a casa della Sorce con atteggiamenti minacciosi, bucando anche le ruote dell’auto del suo nuovo compagno. Fu fermato ma rilasciato poco dopo con la misura restrittiva del divieto di avvicinamento.

Chi era la vittima

Luca era un giovane di belle speranze. Prestanza fisica, bellezza, molto seguito sul social Tik Tok, tanto da avere ben 1,6 milioni di utenti che lo seguivano. Era conosciuto con il nickname “Luca Itvai”. Nato e anche cresciuto ad Agrigento, il 22enne ei era diplomato al liceo artistico “Michelangelo Merisi Caravaggio” nella cittadina dei templi. Poi la partenza con la famiglia in Belgio per costruirsi un futuro.