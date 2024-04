Mareamico, in collaborazione con l’Istituto tecnico commerciale Leonardo Sciascia, che ci ha messo a disposizione ben 235 studenti e la ditta BRG dei fratelli Brucculeri, che ha fornito un mezzo gommato, ha potuto realizzare la più grossa operazione ambientalista degli ultimi anni. Dalla spiaggia di Maddalusa sono stati prelevati ben 22 copertoni insabbiati da anni, diversi rifiuti ingombrati e 100 sacchi di plastiche varie.

La denuncia di Mareamico per la provinciale 71

“La decisione di chiudere al traffico la strada provinciale 71, è una follia!”. A denunciarlo con una nota è il presidente dell’associazione Mareamico Agrigento, Claudio Lombardo. “Gli uffici dell’ex provincia di Agrigento hanno chiuso per circa 1 mese l’unica strada diretta per raggiungere Misita, Zingarello e Cipolluzze, per permettere il montaggio dei giunti di dilatazione nell’asfalto del ponte sul fiume Naro – spiega – . Invece di effettuare i lavori tenendo aperta la strada e regolando il traffico con dei semplici semafori, come si fa in tutti i posti del mondo”.

Mareamico: “Problemi per abitanti e turisti”

“Questa scelta scellerata creerà grossi problemi agli abitanti della zona, ai turisti, agli agricoltori e arrecherà un grosso danno all’ambiente, per colpa dei disservizi che si creeranno per la mancata raccolta dei rifiuti nella zona. Senza contare il rischio che correranno i tantissimi extracomunitari in bici che saranno costretti ad utilizzare la strada statale 115 per tornare a casa. E tutto questo – conclude – per risparmiare qualche migliaio di euro, danneggiando la qualità della vita a centinaia di persone che hanno interessi in zona: vergogna”.

Chiude la tangenziale ovest di Catania

Nei prossimi giorni, due svincoli della tangenziale ovest di Catania saranno oggetto di interventi di pavimentazione, da eseguire in orario notturno, in fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino successivo. In particolare, nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 aprile, si procederà alla pavimentazione della corsia di accelerazione della rampa dello svincolo di San Giorgio normalmente utilizzata per l’immissione in tangenziale verso Messina. Nelle notti comprese tra lunedì 15 e giovedì 18 aprile, sarà oggetto di pavimentazione la rampa dello svincolo di Catania Centro normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Siracusa in uscita dalla tangenziale. Durante le lavorazioni, le rampe interessate rimarranno precluse alla circolazione, con itinerario alternativo segnalato in loco.

