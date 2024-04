Nei prossimi giorni, due svincoli della tangenziale ovest di Catania saranno oggetto di interventi di pavimentazione, da eseguire in orario notturno, in fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino successivo. In particolare, nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 aprile, si procederà alla pavimentazione della corsia di accelerazione della rampa dello svincolo di San Giorgio normalmente utilizzata per l’immissione in tangenziale verso Messina. Nelle notti comprese tra lunedì 15 e giovedì 18 aprile, sarà oggetto di pavimentazione la rampa dello svincolo di Catania Centro normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Siracusa in uscita dalla tangenziale. Durante le lavorazioni, le rampe interessate rimarranno precluse alla circolazione, con itinerario alternativo segnalato in loco.

Traffico sulla A20

Traffico autostradale in tilt sulla A20, dove un autobus Ast è rimasto fermo in panne allo svincolo di Milazzo, in direzione Palermo. A causa del guasto al mezzo, gli automobilisti sono rimasti incolonnati in attesa che il carro attrezzi intervenga. A complicare la situazione anche la chiusura dello svincolo di Rometta tra oggi e domani, nella fascia oraria compresa tra le ore 9 alle ore 17. Uno stop per i veicoli diretti sia in direzione Messina che in direzione Palermo. Gli interventi sono necessari al fine di eseguire i lavori di posa e installazione del nuovo impianto di illuminazione.

Lavori sulla A19

Chiudono altri due cantieri sulla A19, migliorando così la fluidità del traffico sull’autostrada Palermo-Catania. L’Anas ha ripristinato la circolazione senza limitazioni sul viadotto “Fiume Imera” sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” all’altezza dello svincolo di Buonfornello, nel Comune di Termini Imerese, e ha completato in anticipo l’installazione delle barriere di sicurezza nello spartitraffico tra lo svincolo Motta Sant’Anastasia e Zia Lisa verso Catania. In particolare, il viadotto Imera, della lunghezza di circa 800 metri, era interessato da restringimenti che si erano resi necessari per consentire i lavori di risanamento strutturale.