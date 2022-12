Il vicepremier nell’Agrigentino accompagnato dal sindaco

Il vicepremier Matteo Salvini è stato in visita a Lampedusa, nell’Agrigentino. Per lui questa mattina tanti impegni istituzionali, anche con il prefetto e le forze dell’ordine. Non solo: è stato anche in centro a passeggiare per visitare i mercatini di Natale.

Il tour di ieri sera

Il vice premier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ieri sera, accompagnato dal sindaco Filippo Mannino e dal suo vice Attilio Lucia, ha visitato il centro di Lampedusa nell’Agrigentino. Si è soffermato a chiacchierare con quanti hanno allestito, lungo via Roma, i mercatini di Natale. Il leader della Lega, con al fianco la compagna Francesca Verdini, ha scoperto una Lampedusa diversa, non affollata da turisti, rispetto a quella conosciuta durante i mesi di agosto e settembre.

Le altre tappe della visita

Alle 11,15 di oggi il ministro Salvini sempre nell’ambito della sua visita è stato nell’area marina protetta delle Isole Pelagie dove è stato accolto dal prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa. Con lei anche il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, e il comandante generale del corpo delle capitanerie di porto, l’ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone. Presente inoltre il vicario del questore, Francesco Marino. Poco prima di mezzogiorno il leader della Lega al molo Madonnina. Qui il saluto agli equipaggi dei mezzi navali di guardia costiera, guardia di finanza ed enti istituzionali impegnati nelle operazioni di soccorso. Poi si sposta all’ufficio circondariale marittimo.

Foto Ansa