Nella notte soccorsi atri 110 profughi su tre barchini

Ancora sbarchi di migranti a Lampedusa, dove nell’hotspot sono adesso ospitate oltre 2 mila persone. Sono 110 i migranti sbarcati, da mezzanotte in poi sull’isola. Tre i barchini, a bordo dei quali c’erano anche donne e bambini, soccorsi dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria.

Ieri 34 sbarchi

Ieri erano stati registrati 34 sbarchi con un totale di 1.465 persone. L’ultimo approdo della giornata è avvenuto direttamente a Cala Francese, a sbarcare sono stati in 131. Tutti bloccati, mentre si stavano dirigendo verso il centro, dai militari della tenenza delle fiamme gialle. Tutti portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove adesso sono ospitati 2.110 migranti, a fronte di una capienza massima di poco meno di 400 posti.

La notte del 15 febbraio ancora sbarchi

Da quando è ricominciato il bel tempo in Sicilia gli sbarchi sono inesorabilmente ripresi. Tre notti fa ce ne sono stati altri 4 di sbarchi di migranti sempre a Lampedusa sono dove arrivati sull’isola 170 persone. Altri 100 migranti erano approdati nell’isola 24 ore prima. Quattro imbarcazioni, con 170 migranti, sono state soccorse la notte del 15 febbraio nel mare antistante Lampedusa. A bordo delle “carrette” intercettate da militari della capitaneria e della guardia di finanza c’erano da un minimo di 36 persone ad un massimo di 47. Tra loro donne e minorenni.

Fondi per l’isola

In arrivo per i Comuni di Lampedusa e Linosa un contributo di 2,5 milioni di euro per il 2024 “in considerazione dello straordinario aumento del numero degli sbarchi di migranti” lo scorso anno. E’ quanto prevede l’emendamento al decreto Milleproroghe che è stato approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato. Presentato dalla Lega (primo firmatario il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo), è stato successivamente riformulato dal governo.

Il plauso di Forza italia

“Il gruppo di Forza Italia in Senato ha sostenuto e firmato un emendamento al Milleproroghe, riformulato dal governo, per destinare ai Comuni di Lampedusa e Linosa un contributo di 2,5 milioni di euro per il 2024, in considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell’anno 2022. E’ doveroso garantire concretamente la vicinanza dello Stato ai due Comuni della mia Sicilia, che da sempre con grande generosità e altruismo sono in prima linea per offrire aiuto a chi arriva sulle nostre coste”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.

