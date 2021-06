Migranti a Lampedusa,12 sbarchi in 24 ore, oltre 600 persone in hotspot

12/06/2021

Continuano senza sosta gli sbarchi a Lampedusa Dodici le imbarcazioni soccorse in meno di 24 ore Hotspot di Contrada Imbriacola ben oltre il limite della capienza Non si fermano gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 12 in poche ore. Il dodicesimo della giornata, con 113 migranti fra cui una donna è stato occorso a 15 miglia a Sud da Lampedusa dalla motovedetta Cp 309 della Guardia costiera. I profughi sono stati trasbordati sull’unità militare e la “carretta” è stata lasciata alla deriva. Anche questo gruppo è stato trasferito all’hotspot dove adesso si trovano oltre 600 persone a fronte di una capienza massima di 250 posti. Nelle scorse ore altri 51 migranti su due imbarcazioni sono stati intercettati a 15 miglia dall’isola dalla motovedetta Cp312 della Guardia costiera. Nel primo c’erano 19 tunisini, di cui 2 minori. Nel secondo, c’erano invece 32 subsahariani, tra i quali 7 donne e 7 minori accompagnati. Anche questi gruppi, dopo un primo triage sanitario in banchina, sono stati portati all’hotspot di contrada imbriacola. Oltre 600 persone in hotspot Nel centro, nonostante il trasferimento di 93 migranti sulla nave quarantena Adriatico avvenuto in mattinata, si trovano in questo momento, contando i nuovi arrivati dagli ultimi due salvataggi, si oltre 600 persone a fronte di una capienza massima di 250. Altri 95 migranti nel nono sbarco Altri 95 migranti sono stati intercettati a 16 miglia a Sud dell’isola, mentre erano su una imbarcazione alla deriva, dalla motovedetta della Guardia di finanza. Poco prima – ed era l’ottavo sbarco – i finanzieri avevano intercettato un barchino di 4 metri con 8 tunisini a bordo. Disposto trasferimento per 40 minori La Prefettura di Agrigento ha già disposto il trasferimento di 40 minori non accompagnati: verranno imbarcati sul traghetto che partirà in serata diretto a Porto Empedocle. Il gruppo verrà poi trasferito al centro d’accoglienza Villa Sikania di Siculiana, ad Agrigento. All’hotspot di Lampedusa, dopo questo trasferimento e se non ci saranno nuovi arrivi, resteranno 342 ospiti. Domattina, in rada di Lampedusa, arriverà la nave quarantena Atlas. In mattinata i primi quattro sbarchi I primi quattro sbarchi di migranti a Lampedusa si sono verificati a partire dall’alba. Complessivamente sono arrivate 208 persone. Nella serata dell’11 giugno erano sbarcati, dopo i due approdi della mattinata, altri 8 tunisini. Nel pomeriggio soccorsi altri tre barconi Altri tre barconi, con a bordo complessivamente 160 migranti, sono stati soccorsi dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria di porto a Lampedusa. Sul quinto barcone agganciato durante la giornata c’erano 80 subsahariani, compresi tre minorenni e otto donne. Un barchino di sei metri, con sette tunisini a bordo, è arrivato direttamente a Cala Francese. I migranti sono stati intercettati dai militari della Tenenza della guardia di finanza. Una motovedetta della Guardia costiera, a 8 miglia dalla costa, ha poi intercettato un’altra imbarcazione con 73 persone a bordo. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola.

