Il primo cittadino ha sporto denuncia ai carabinieri

Una lettera di minacce di morte e una cartuccia inesplosa, calibro 12, sono state recapitate al sindaco di Calamonaci, Pellegrino Spinelli di 55 anni. La busta anonima, tramite posta ordinaria, è stata recapitata nell’abitazione del primo cittadino nell’Agrigentino.

Nel mirino anche i familiari

Nella lettera è stato denigrato il lavoro del sindaco, sostenendo invece l’operato dell’opposizione, e sono state fatte minacce di morte nei confronti dei familiari di Spinelli. Il primo cittadino ha già formalizzato ai carabinieri una denuncia a carico di ignoti. Non è la prima volta che il sindaco di Calamonaci riceve lettere intimidatorie.

Lo scorso anno stessa storia

Lo scorso anno accade la stessa cosa. Una lettera contenente minacce di morte venne recapitata sempre a Spinelli. Il plico, non affrancato, venne ritrovato da un messo comunale proprio all’ingresso del palazzo municipale. Anche in quel caso Spinelli consegnò immediatamente la busta alla locale stazione dei carabinieri. La Procura della Repubblica di Sciacca aprì un’indagine nel tentativo di risalire agli autori della grave intimidazione. Spinelli, che lavora come infermiere all’ospedale di Ribera, è al suo secondo mandato da sindaco.

Altri precedenti

Non è la prima volta che in Sicilia un amministratore viene minacciato di morte. A fine ottobre del 2021 una lettera con minacce di morte venne recapitata al sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. Fu lei stessa a diffonderla, svelandone il contenuto in cui l’autore la prende di mira per le imposte. “Ci stai uccidendo con queste tasse altissime, se non le diminuisci ti uccidiamo” scriveva il latore della lettera che proseguiva con insulti ed altre minacce di morte: “Ti diamo in pasto ai maiali”. Un altro scritto con offese e minacce, ma anche un fazzoletto inzuppato di sangue, fu l’intimidazione indirizzata al sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara. Un avvertimento che arrivò in una busta, all’ufficio protocollo del municipio del Comune dell’Agrigentino. L’impiegato che aprì la busta venne colto da malore.

Like this: Like Loading...