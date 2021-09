Un arresto per furto di rame

Un uomo in stato di agitazione semina il panico armato di martello

Raffadali nell’Agrigentino, intervengono i Carabinieri e lo arrestano

I militari arrestano un uomo sorpreso a rubare rame

A Raffadali (AG) i Carabinieri sono intervenuti per calmare un 37enne di Raffadali, disoccupato, che ha girovagato per il paese in evidente stato di agitazione brandendo un martello.

Momenti di paura in paese

I cittadini, spaventati dall’atteggiamento dell’uomo, hanno allertato i Carabinieri di Raffadali, che con l’ausilio di una pattuglia della Stazione di Montaperto, hanno dovuto faticare non poco per portare alla calma l’uomo il quale, alla vista dei militari, si è scagliato contro di loro, tentando di colpirli con un martello. L’uomo dopo essere stato disarmato ha iniziato ad aggredire i militari con calci e pugni fino a quando è stato bloccato.

Qualche ferita per i Carabinieri

I militari hanno riportato solo lievi escoriazioni e sono stati sottoposti alle cure da parte del personale del 118. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale ed è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Agrigento in attesa dell’udienza di convalida.

Sventato un furto di rame

I militari di Villaggio Mosè (AG) sono intervenuti in un immobile in costruzione di Via Eraclito ove avevano segnalato la presenza sospetta di un uomo. Il sospetto, un 28 enne residente a Favara, è stato sorpreso intento a rubare materiale in rame presente in cantiere. Alla vista della pattuglia ha tentato la fuga sul ciclomotore ma dopo un inseguimento è stato raggiunto e bloccato. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti anche attrezzi atti allo scasso. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato è stato posto ai domiciliari.