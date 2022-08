Una vera emergenza

Notte Tranquilla a Lampedusa (AG) dopo l’intensa giornata d’ieri, 28 agosto. Questa notte non si è registrato alcuno sbarco sull’isola dove però è emergenza sovraffollamento all’interno dell’hotspot, il centro di prima accoglienza da cui partono poi le persone che arrivano.

Momenti di quiete al molo Favaloro

Non ci sono stati sbarchi durante la notte a Lampedusa. All’hotspot di contrada Imbriacola, dopo il trasferimento di 249 migranti avvenuto nella tarda serata d’ieri con il traghetto Cossyra che ha fatto rotta verso Porto Empedocle, sono rimasti 1.440 ospiti a fronte di 350 posti disponibili.

Ieri record di approdi sull’isola

Ieri, sull’isola si sono registrati complessivamente 16 sbarchi con 363 migranti. A soccorrere i natanti sono state le motovedette della Guardia di finanza e della Guardia costiera. A bordo c’erano gruppi che vanno da un minino di otto a un massimo di 47 tunisini, fra cui donne e bambini. Uno dei migranti è stato portato in ospedale, perché stava male. Stessa sorte per altri otto uomini e tre donne provenienti da navi delle ong.

Meloni: “Serve un blocco navale”

Prefettura e forze dell’ordine sono consapevoli del fatto che bisogna provvedere ai trasferimenti per alleggerire la struttura visto che è stato battuto il picco di sbarchi: dai 39 in un’unica giornata si è passati ai 50 di sabato. Davanti a tale situazione Giorgia Meloni insiste sulla necessità di un “blocco navale” per fermare gli arrivi e su Instagram scrive: “Uno Stato serio controlla e difende i suoi confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l’unico modo per fermare l’immigrazione clandestina è il blocco navale: una missione europea in accordo con le autorità nordafricane. Solo così sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l’Italia e alla tragedia delle morti in mare. È giunto il momento di voltare pagina. Avverrà il 25 settembre se gli italiani ci daranno fiducia”.

Sbarchi anche a Pantelleria

Non solo a Lampedusa arrivano i migranti ma anche a Pantelleria. Sono sbarcati ieri circa 342 migranti. I migranti sono stati intercettati dalla capitaneria di Porto e dalle forze dell’ordine a ridosso delle coste dell’isola. Al momento i migranti sono ospitati nell’isola in attesa di essere trasferiti a Trapani. Arrivi anche a Marettimo, nelle Egadi, dove sono approdati due barchini con nove tunisini.