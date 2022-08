Sono 200, con 11 diversi barconi, i migranti sbarcati in meno di un’ora a Lampedusa: un vero record. Salgono così a 46 nell’arco di 24 ore gli arrivi sull’isola, con oltre mille persone.

A soccorrere i natanti sono state le motovedette della Guardia di finanza e della Guardia costiera. A bordo c’erano

gruppi che vanno da un minino di otto a un massimo di 47 tunisini, fra cui donne e bambini. Uno dei migranti è stato

portato in ospedale, perché stava male. Stessa sorte per altri otto uomini e tre donne provenienti da navi delle ong.

Numero impressionante di sbarchi

Un numero che ha fatto scattare l’emergenza per l’accoglienza e per il sovraffollamento per l’hotspot che ospita poco più di 931 persone a fronte delle 350 previste e dopo che 300 sono state trasferite, oggi, dal centro di contrada Imbricola a Porto

Empedocle con la nave traghetto Veronese.

La Prefettura di Agrigento starebbe approntando un nuovi piano di alleggerimento della struttura. Ad arrivare nell’isola delle Pelagie sono soprattutto piccole imbarcazioni, con a bordo soprattutto uomini, ma anche donne e

bambini, alcuni molto piccoli, salpate da Zuara, in Libia, o dalle citta marinare della Tunisia di Sidimansour, Zarzis,

Kerkenna e Makdia. Alcuni natanti sono stati intercettati o soccorsi mentre erano alla deriva da mezzi navali della Guardia di finanza e della capitaneria di porto.

Non solo Lampedusa

Altri sono arrivati fino a Lampedusa, approdando direttamente in porto o ai moli Favaloro e Madonnina. Altri 342 sono sbarcati in Sicilia a Pantelleria.

Sono stati intercettati dalla Guardia costiera e dalle forze dell’ordine a ridosso delle coste. Sono ospitati nell’isola in attesa di essere trasferiti a Trapani. A Messina, al molo Norimberga, ha attraccato la nave Open Arms Uno con a bordo 99 di migranti, compresi alcuni minorenni, che erano stati soccorsi nei giorni scorsi nel canale di Sicilia.

I soccorsi in mare

Proseguono i soccorsi nel mare Mediterraneo da parte delle navi di Ogn: Ocean Viking ha salvato, in due interventi oggi, 112 persone. A bordo ci sono adesso 387 naufraghi, tra i quali un neonato di tre settimane. Sulla Geo Barentes, al momento, ci

sono undici uomini, scrive sui social Medici senza frontiere, “fuggiti dai loro paesi d’origine e dalle condizioni disumane in

Libia”.

E non si fermano neppure le polemiche politiche. Matteo Salvini, da Barletta, ribadisce: «nell’Italia governata dalla Lega, entra chi ha il permesso di entrare» e «gli altri tornano da dove sono arrivati», perché, sostiene, «non possiamo mantenere mezzo mondo con tanta gente in difficoltà».